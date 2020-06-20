Куйбышев – запасная столица Советского Союза

20.06.2020, 7:30, Новости дня

Город Куйбышев (нынешняя Самара) в годы войны — транспортный узел и центр авиастроения. Теперь Самара стала одним из 20 претендентов на почетное звание "Город трудовой доблести". Самых достойных определят 1 июля.

"Запасная столица Советского Союза", один из центров военной промышленности, крупнейший транспортный узел, город, где в 1941 году провели военный парад и откуда на всю страну неслось левитановское "Говорит Москва!".

Город известен как центр авиастроения. Больше 35 тысяч самолетов Ил-2 сделали здесь, а еще пять тысяч Ил-10, то есть 80 процентов штурмовиков, воевавших с немцами. Но это далеко не все.

"Более четырех миллионов подшипников для танков сделаны в Куйбышеве, артиллерийские снаряды, "Катюши", — говорит доктор исторических наук Александр Репинецкий. — Мы часто забываем, что человек на войне не только стрелял, он должен был одеваться, бриться, стирать белье. И все от самолетов до корыт, в которых стиралось белье — все это делалось на наших предприятиях".

Именно в Куйбышев в случае худшего развития событий должно было переехать руководство страны, и часть действительно переехала. Сюда эвакуировали 22 посольства, вузы, театры, оркестры, музеи, библиотеки. Кстати, бункер Сталина тоже находился в Куйбышеве.

"Это запасная столица. Три-четыре дня отводилось на то, чтобы принять наркоматы, чтобы разместить всех и наладить работу", — отмечает Александр Репинецкий.

В 1940 году население Куйбышева составляло 400 тысяч; к концу войны — в полтора раза больше. Сюда переехали больше 40 предприятий.

Руками простых советских людей создавалась современная Самара — ныне один из центров высокотехнологичного производства. Сегодня здесь создают космические корабли, самолеты, строят суда, выпускают двигатели. В городе работают более 150 крупных предприятий. Из самых узнаваемых — ракетно-космический центр "Прогресс", завод имени Тарасова, "Авиаагрегат", Авиационный завод, завод "Старт", ПАО ОДК Кузнецов.

"Наш завод производит сложнейшие двигатели для стратегической авиации, двигатели для космических программ, — говорит Наталья Оладьева, начальник Центра истории техники ОДК-Кузнецов. — Другие предприятия — это и самолеты, и космические корабли "Союз". Так что наш город является достойным продолжателем традиций, которые были заложены в Великую Отечественную войну".

Легендарный военный парад 1941 года проходил в Москве, Воронеже и Куйбышеве. По историческим сведениям, самая большая колонна военнослужащих и техники прошла именно в запасной столице. Это было политически важное событие, показавшее, что страна не намерена сдаваться.