МАУ открыла в аэропорту Борисполь лабораторию для тестирования на COVID-19

20.06.2020, 7:25, Новости дня

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” открыла в аэропорту Борисполь лабораторию для тестирования на COVID-19. Об этом 19 июня в Facebook сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

“Мы установили в аэропорту Борисполь первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела. Пока что будем использовать ее для тестирования экипажей МАУ”, – отметил Дыхне.

По его словам, выполнение анализа занимает три часа, одновременно могут быть загружены 96 образцов. Лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут.

Тестирование на антитела позволяет выявить перенесенную инфекцию и наличие определенного уровня иммунитета. Лаборатория способна делать 86 тестов за один час.

Как уточнил Дыхне, лаборатория сможет обеспечить и потребности пассажиров, если соответствующую справку будет требовать страна прилета. В качестве примера он привел Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение. Эта страна позволяет свободное пересечение границы только с наличием результата ПЦР-теста.

Ми встановили в аеропорту «Бориспіль» першу лабораторію, яка робить ПЛР тести та тести на антитіла. Поки що будемо… Posted by Євгеній Дихне on Reede, 19. juuni 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 9 июня рассказал, что Украина рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.