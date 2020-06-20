СБУ провела обыски в Ассоциации международных автоперевозчиков

20.06.2020, 7:25, Новости дня

Служба безопасности Украины провела обыски в Ассоциации международных автоперевозчиков. Об этом 19 июня сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что ассоциация в течение 2017–2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов. По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков по завышенным тарифам через аффилированную с директором компанию. Большую часть денег должностные лица выводили в тень.

По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Для получения доказательств противоправной схемы правоохранители провели обыски в офисе ассоциации в Киеве и Киевской области, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также были обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур и наличные средства.

Отмечается, что операцию проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины.