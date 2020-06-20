Интернет освобожденный

20.06.2020, 7:18, Разное

Зачем Роскомнадзор разблокировал Telegram?

Угрозы блокировкой в адрес Telegram начали звучать еще три года назад. Тогда ФСБ потребовала от создателя мессенджера Павла Дурова выдать ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Спецслужбам ключи требовались якобы для противодействия терроризму и экстремизму. Дуров в ответ объяснял, что выполнить эти требования технически невозможно. В апреле 2018 года суд постановил заблокировать мессенджер на территории РФ. После этого в Москве состоялся многотысячный митинг за свободу интернета. Пользователи начали массово использовать VPN, прокси-серверы и продолжили спокойно пользоваться приложением. Telegram продолжали пользоваться и государственные служащие. А тем временем Роскомнадзор все не оставлял попыток заблокировать приложение. За неделю до начала досрочного голосования по поправкам в Конституцию ведомство заявило: оно отказывается от своих требований, Telegram разблокирован на территории России. И все это в обход решения суда. Корреспондент пообщалась с экспертами о том, что это может означать.

Жизнь без ключей

Из заявления Роскомнадзора от 18 июня: «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram».

В социальных сетях относительно первой части сообщения ведомства стали появляться предположения: мол, Павел Дуров в обмен на разблокировку мессенджера сдал спецслужбам ключи шифрования и теперь Telegram не будет таким безопасным с точки зрения конфиденциальности, как раньше. В подтверждение этой позиции приводилось заявление Дурова от 4 июня, где он сказал: «[…] Были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно».

По мнению директора некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаила Климарева, версии «конспирологов» о том, что Дуров сдал ключи шифрования, — несостоятельны, поскольку это технически невозможно:

— Телеграм-каналы публичны — там особо нечего скрывать, и любой может найти сообщение в этом канале. То, что Дуров писал про блокировку каких-то вещей, он говорил это про открытую информацию.

А если мы ведем личную переписку, да еще если и защищенную (опция в Telegram «секретный чат», когда сообщения удаляются у пользователей через заданное время. — Ред.), — эта переписка шифруется, ключи формируются на самом устройстве, а ключ для расшифровки передается другой стороне. В этом обмене могут участвовать только две стороны. Соответственно, эти сообщения совершенно точно не хранятся на сервере.

А если бы они где-то и хранились, по ним все равно сказать ничего нельзя, потому что они зашифрованы.

Климарев отмечает, что подавать жалобы на противоправный контент в открытых каналах Telegram может кто угодно: «Механизм следующий: если мы находим какой-то противоправный контент, который прописан в пользовательском соглашении, — можно пожаловаться на спам, насилие, порнографию и "другое". Если в "другое" вписать слово "терроризм" (на английском языке) — это проходит через международную группу модераторов».

Михаил Климарев. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой газеты»

По словам Климарева, вторая причина, по которой бы Дуров не пошел на «соглашение» со спецслужбами и Роскомнадзором — это вероятная потеря репутации, которая бы неизбежно произошла в таком случае:

— В РФ на самом деле небольшая доля всех пользователей Telegram. Они не раскрывают статистику, но, по некоторым сведениям, в РФ их около 15–18 миллионов, а всего — около 400 миллионов. Конечно, РФ — большой и важный рынок, но не основной.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что администраторы Telegram не выдавали властям ключей шифрования, так как «это стало неактуальным в силу технических причин», но мессенджер взаимодействует с властями «по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом».

«Либералы» в Роскомнадзоре

В марте этого года в Роскомнадзоре сменилось руководство: на замену Александру Жарову, который, прежде всего, запомнился многочисленными блокировками сайтов, пришел Андрей Липов, который ранее курировал подготовку закона «О суверенном рунете».

Эксперты отмечают, что неожиданно практически сразу же усилия в блокировке Telegram сошли на нет.

«Если при Жарове еще в январе-феврале количество IP-адресов серверов, вносимых в реестр, ежедневно доходило до нескольких тысяч — то [при нынешнем руководстве] со второго июня в реестр был внесен всего один IP-адрес», — рассказывает «Новой» Михаил Климарев.

Участники митинга против блокировки мессенджера Telegram в Москве. Фото: РИА Новости

Другой подход к вопросу блокировки со стороны команды Андрея Липова отмечает и юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян: «Надо признать, что под руководством Жарова ведомство потеряло какое-либо уважение среди пользователей. Я думаю, они наверняка сейчас хотят показать, что Роскомнадзор стал более эффективным, что поменялась политика органа, осуществляющего сегодня надзор за рунетом».

Однако Роскомнадзор сейчас оказался в несколько абсурдной ситуации: в апреле 2018 года Telegram был официально заблокирован решением Таганского суда Москвы. Но в обход решения суда, по согласованию с Генпрокуратурой, ведомство решает сейчас отменить блокировку.

— По-хорошему, Роскомнадзор как инициатор должен обратиться с заявлением о пересмотре дела из-за вновь открывшихся обстоятельств, — считает Саркис Дарбинян.

— Решение суда должно быть отменено. Иначе в таком случае получается, что Роскомнадзор просто не исполняет вступившее в силу решение.

О том, как быть с решением суда, выступил даже председатель Госдумы Вячеслав Володин. В большом интервью изданию Газета.ру [которое было опубликовано спустя всего 20 минут после официального пресс-релиза Роскомнадзора] Володин рассуждает на тему возможной отмены блокировки мессенджера.

Вопрос был задан в контексте внесенного в Госдуму законопроекта представителями «Справедливой России», которые предложили разблокировать Telegram, так как он является «официальным сервисом» госорганов для информирования населения о ситуации с коронавирусом.

Например, в мессенджере есть официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Если суд принимает решение, оно должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать», — как бы предвещая сегодняшнюю новость, сказал Володин. Председатель Госдумы также упомянул, что депутаты, конечно, пользуются популярными приложениями, «куда входит и Telegram».

— Это абсолютно абсурдная ситуация, когда сервис заблокирован, а им пользуются в том числе государственные органы, министерства, — говорит Дарбинян. — Прямого признания [в заявлении Роскомнадзора], конечно, нет, но все понимают, что это шаг назад, сдача их позиции, которая держалась на протяжении двух лет. Приняли решение, что позориться дальше нельзя.

Подарок перед обнулением?

Но о решении объявили именно сейчас. После того, как депутаты Госдумы указали на наличие официальных Telegram-каналов властных структур. Также после того, как Дуров объявил о прекращении работы над разработкой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которая также вызывала множество вопросов у представителей власти. И за неделю до начала голосования по поправкам в Конституцию.

— С одной стороны, прямой связи с всенародным голосованием я не вижу, с другой — понимаю, что именно последнее определяет сейчас всю внутриполитическую повестку Кремля, все чиновники знают это и учитывают это в своей работе, — считает политтехнолог Аббас Галлямов, — РКН тоже не мог этого не знать. Да и вообще тема Telegram всегда находилась на особом контроле у Кремля, так что без него тут не обошлось.

Политтехнолог Аббас Галлямов. Фото: facebook.com

Возможно, он просто пытается смягчить противостояние с либеральным сегментом общества, показать, что он не является для последнего непримиримым врагом. Цель — уменьшить протестные настроения в преддверии голосования.

Татьяна Васильчук

корреспондент