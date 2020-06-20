Стало известно о презрительном отношении Трампа к Макрону

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20.06.2020, 7:08, Новости дня

В своей книге экс-советник президента США Джон Болтон рассказывает, как глава американского государства Дональд Трамп относится к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщили СМИ.

Как пишет Guardian, «Болтон раскрывает, что Трамп причисляет Бориса Джонсона и Синдзо Абэ к мировым лидерам, с которыми он наиболее близок». При этом, по мнению Трампа, «все, к чему прикасается» Макрон, «превращается в дерьмо», передает РИА «Новости».

Напомним, в США должна выйти книга Болтона, в которой Трамп предстает некомпетентным дилетантом.

В книге Болтон рассказал о разговоре Трампа с Ким Чен Ыном о санкциях, о страхе США потерять первенство доллара из-за частого применения санкций, о способности президента РФ Владимира Путина манипулировать Трампом, о недовольстве Трампа антироссийскими санкциями, а также о негативном отношении Трампа к «пытавшейся его уничтожить» Украине.



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