Производитель мороженого в США счел «эскимо» уничижительным словом

20.06.2020, 6:48, Новости дня

Американская компания Dreyer’s откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie, сообщила глава отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес.

Она заявила, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства». В компании «признали», что «эскимо» – это «уничижительный термин», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Сообщается, что эскимо в 1920 году создали владелец фабрики по производству сладостей Кристиан Нельсон и шоколатье Рассел Стовер. Эскимо запатентовали в 1922 году, использовав логотип с изображением человека в куртке с меховой отделкой.