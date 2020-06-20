Генеральная репетиция парада: боевая техника выехала на Красную площадь

20.06.2020, 6:24, Новости дня

Колонна боевой техники выехала из Нижних Мневников в сторону Красной площади. Десятки военных машин отправляются на генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ночь на 14 июня вся военная техника, принимающая участие в параде Победы, перебазирована из подмосковного Алабина на площадку на улице Нижние Мневники в Москве.

17 и 18 июня прошли ночные репетиции, в которых участвовали пешие расчеты и механизированные колонны без авиации.

Всего в этом году в тренировках и в параде задействованы 234 единицы военной техники. В параде примут участие около 14 тысяч человек. Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами (75 воздушных судов).

Сегодня движение по дорогам и выход со станций метро в центре Москвы ограничат; автомобилистам рекомендовано отказаться от поездок в центр на личном транспорте.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10 часов утра.