Сделка с расой: американские власти готовы на любые уступки для афроамериканцев

20.06.2020, 6:24, Новости дня

В США с размахом отметили День отмены рабства. Шествия и митинги стали самыми массовыми за всю историю праздника. В некоторых штатах губернаторы даже объявили этот день нерабочим с сохранением заработной платы для сотрудников в особенности темнокожих.

Тысячи митингов по всей стране, сотни тысяч людей на улицах. Но только в этот раз к плакатам о том, что жизнь черных важна, добавился еще один – с требованием объявить 19 июня национальным праздником наравне с Днем независимости, и сделать его выходным.

"Этот день, 19 июня, символизирует свободу. Он представляет надежду, он представляет наше будущее. Поэтому мне необходимо быть здесь сегодня, обязан быть здесь, потому что я полон надежд", — говорит участник марша Рон Роби.

Официально рабство в США отменил президент Линкольн в 1863 году. Однако на юге страны оно сохранялось еще два года. 19 июня 1865 Техас стал последним штатом, отменившим рабство. Для темнокожих этот день превратился в праздник, который отмечают ежегодно. Но в таком масштабе, да еще и с лозунгами, требующими наказать полицейских, празднуют впервые.

"Я чувствую, что сейчас есть изменения. За всю свою жизнь я никогда не видела такого движения за права темнокожих. Имею в виду, мы много раз видели, как полицейские убивали чернокожих мужчин и женщин. И были протесты после этого. Но это первый раз, когда я увидела такой уровень протестов, когда количество людей не уменьшается", — говорит Джоанна Блеквелл.

Демократы на этом фоне решили подсуетиться, чтобы заработать очки перед выборами президента. Вначале поддержали снос памятников конфедератам, затем внесли законопроект о демонтаже аналогичных монументов в Капитолии — с распоряжения Нэнси Пелоси сняли портреты спикеров-южан в здании Палаты представителей.

Ну и под конец поддержали требование митингующих сделать День освобождения от рабства выходным. Впрочем, в этом году некоторые губернаторы и так решили объявить 19 июня нерабочим днем. Видимо, чтобы хоть как-то задобрить толпу.