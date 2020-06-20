Чешский журнал осмелился раскритиковать американские протесты
20.06.2020, 6:24, Новости дня
На фоне протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, обложка чешского еженедельного журнала оказалась в центре скандала, передает "Россия 24".
На ней изображен Адольф Гитлер в образе темнокожего человека. Под ним надпись — "Жизни темнокожих важны". А ниже вопрос-цитата: "Должны ли мы преклонить колени перед всеми преступниками, которые заявляют, что хотят улучшить общество?"
Журнал раскритиковали правозащитники из разных стран. А Facebook заблокировал аккаунт главного редактора издания.
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