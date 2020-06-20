Судья в США оценил ситуацию с книгой Болтона словами «лошади уже нет в стойле»

20.06.2020, 6:16, Новости дня

Минюст США и адвокат экс-помощника президента страны по нацбезопасности Джона Болтона озвучили свои позиции в суде по поводу выхода книги Болтона о главе американского государства Дональде Трампе.

Судья Ройс Ламберт сообщил, что объявит решение либо в зале суда, либо в письменной форме. Он не уточнил, когда это может произойти, передает РИА «Новости».

При этом на суде Ламберт спросил у минюста, как ему «приостановить» выход книги, если та уже разошлась по книжным магазинам. Ламберт заявил: «Лошади уже нет в стойле», – использовав аналог русского выражения «поезд ушел». Юрист минюста Дэвид Моррелл ответил: «Ясно, кто выпустил лошадь из стойла: это был господин Болтон».

Адвокат Болтона Чак Купер назвал претензии минюста «театром», подчеркнув, что «слова уже сказаны, их нельзя сделать несказанными». Он отметил, что на пресс-брифинге Белого дома у одного из журналистов в руках был экземпляр книги. Адвокат утверждает, что Болтон полностью выполнил дух и букву соглашения о неразглашении служебной информации.

Судья не согласился с адвокатом Болтона. Ламберт считает, что Болтону самому следовало обратиться в суд, чтобы потребовать от властей не затягивать процесс согласования текста. Однако Болтон предпочел просто отдать книгу в печать. Судья сказал, что у Болтона «были обязательства», от которых нельзя «просто уйти». Однако сейчас Ламберту «сложно представить, что сделать со всеми этими экземплярами книг, которые находятся по всей стране».

Выход книги запланирован на 23 июня.

Напомним, Трамп в книге представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.