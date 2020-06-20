Фонд Рината Ахметова поздравляет украинских медиков с профессиональным праздником и дарит подарки

20.06.2020, 6:15, Новости дня

Фонд Рината Ахметова поздравляет украинских врачей с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 21 июня. Медики, работающие с COVID в отделениях интенсивной терапии в опорных больницах, куда доставлялись аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова, получают в подарок комплекты спецодежды, сшитой по спецзаказу, и рюкзаки. А коллективам станций скорой помощи, которым ранее Фонд передал спецавтомобили в рамках проекта “200 “скорых” для Украины”, вручат кофемашины.

Так, 19 июня подарки от Фонда уже получили медики многопрофильной больницы интенсивного лечения Бахмута.

“Четвертый месяц вы смело противостоите смертельной угрозе – новому вирусу, захватившему всю планету. И четвертый месяц Фонд Рината Ахметова помогает вам и тысячам вашим коллег по всей стране в этой борьбе. Это системная помощь государственным медучреждениям: 200 современных аппаратов ИВЛ, оборудование для лабораторий, 320 тысяч экспресс-тестов, порядка 200 тысяч единиц спецзащиты для медиков, онлайн-обучение для специалистов, работающих с аппаратами ИВЛ, и многое другое. А сегодня мы привезли вам подарки”, – сказал представитель Фонда Рината Ахметова в региональном штабе по борьбе с коронавирусом Михаил Катеринчак.

Фото: fund.fdu.org.ua

Главврач больницы Светлана Мельникова отметила, что для медиков в это непростое время внимание – особенно важно.

“Та работа, которую делает Фонд Рината Ахметова, – это огромный вклад. Совсем недавно мы получили новые аппараты ИВЛ, а наши врачи прошли обучение. Благодарю Рината Ахметова за поддержку медиков и желаю ему крепкого здоровья”, – сказала Мельникова.

Эстафету поздравлений в этот день приняла станция экстренной медицинской помощи в Броварах. Чтобы утро каждого рабочего дня было свежим и бодрящим, местным медикам подарили от Фонда кофемашину.

“Спасибо большое Фонду и лично Ринату Ахметову за то, что помогаете и заботитесь о нас”, – поблагодарил начальник СЭМП Георгий Зубковский.

Врач также добавил, что полученный в рамках проекта “200 “скорых” для Украины” Фонда современный автомобиль скорой помощи сейчас особенно необходим: “Это одна из самых новых машин на нашей станции, и сейчас она используется в борьбе с коронавирусом. Она выделена специально для заразившихся пациентов”.

Фото: fund.fdu.org.ua

Представитель Фонда Рината Ахметова Екатерина Свириденко отметила, что помощь стране в противостоянии эпидемии осуществляется в рамках масштабного проекта “Борьба с COVID-19 в Украине”. Он является частью программы “Ринат Ахметов – Спасение жизней”.

“Ранее по личному решению Рината Ахметова в рамках этой программы был реализован проект “200 “скорых” для Украины”. Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих “скорых” задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях”, – добавила Екатерина Свириденко.

Еще одним приятным событием в завершении этого дня стала встреча в Областном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф Краматорска. Фонд Рината Ахметова поблагодарил медиков за самоотверженный труд и также вручил подарок по случаю профессионального праздника. Заместитель директора центра Дмитрий Буренков, принимая кофемашину, вспомнил добрыми словами о переданных ранее области шести автомобилях скорой помощи от Фонда Рината Ахметова.

“Эти машины отвечают международным и национальным стандартам. Они оборудованы современнейшим, высокотехнологическим оборудованием, одна из шести машин – неонатальная. Этот автомобиль – чудо техники. У нас с Фондом сложились добрые, дружеские взаимоотношения. Мы благодарны за оказанную благотворительную помощь. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным”, – сказал Буренков.

Фото: fund.fdu.org.ua

С 19 июня Фонд Рината Ахметова при поддержке телеканала “Украина” и ФК “Шахтер” запускает флешмоб личной благодарности врачам любой специальности. Проект станет продолжением спецпроекта #Дякуємомедикам, который Фонд с каналом “Украина” проводили в мае. Тогда были собраны, показаны и опубликованы профессиональные истории врачей и медсестер, задействованных в борьбе с коронавирусом. Новый флешмоб коснется всех медиков без исключения. Ведь у каждого человека в жизни есть врач, который стал личным ангелом-хранителем или спас кого-то из близких.

Первыми к флешмобу присоединятся амбассадоры Фонда, ведущие телеканала “Украина” и просто известные всей стране люди – Олег Панюта, Игорь Пупков, Марина Кухар, Анна Панова. Ролики с призывом поблагодарить врачей также покажет в своем эфире телеканал “Украина”.

В поддержку флешмоба 20 июня команда ФК “Шахтер” перед матчем с ФК “Александрия” выйдет на разминку в футболках с надписью “Дякуємомедикам”.

Фонд Рината Ахметова призывает записать видео с благодарностью конкретному врачу за помощь или спасение, назвав его имя и место работы, и разместить в соцсетях с хештегом #Дякуємомедикам, #ФондРинатаАхметова.