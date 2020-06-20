Дудь: Голосование за поправки в конституцию РФ – это позор

20.06.2020, 6:15, Новости дня

Российский журналист Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к конституции России, которое запланировано на 1 июля 2020 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

“Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года”, – заявил Дудь.

Журналист сослался на выступление Путина на пресс-конференции в 2008 году, во время которой Путин обещал, что не станет баллотироваться на третий президентский срок.

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Хочется сказать несколько слов. Они будут очень очевидными, но и очевидное иногда нужно проговаривать. Голосование за поправки в Конституцию – это позор. Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Можно привести много причин, почему все это – очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин. Ниже – отрывок из его пресс-конференции в 2008 году: «С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию… Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то – прости Господи – от наркотиков. Кто-то становится зависимым от денег. Говорят, самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье – поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым». Я до сих пор не знаю, как в связи с этим поступать: 1. Бойкотировать голосование как совершенно незаконную и фиктивную херь, 2. Прийти и сказать ПРОТИВ. Лично я, скорее всего, дотяну до последнего дня голосования и выберу 1 или 2 в последний момент. Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху. В карусели: видео той самой пресс-конференции и наша фотография из Ярославской области, где мы были пару дней назад (278 км от МКАДа, 300 км – от Кремля). Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 19 Июн 2020 в 6:21 PDT

“С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию… Говорят, что самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал”, – заявлял Путин.

Дудь добавил, что пока не решил, будет он бойкотировать голосование по реформе конституции или примет в нем участие и проголосует против.

Примерно за два часа публикация Дудя набрала 350 тыс. лайков.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти”.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.