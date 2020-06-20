В Украину раньше других пришла вторая волна коронавируса. А страна как в январе была не готова, так и сейчас
20.06.2020, 6:15, Новости дня
Ну вот и все.
В Украину раньше других пришла вторая волна коронавируса. Не спрашивайте, чего у нас-то. Это заявление премьер-министра.
Врачи не защищены. Тестов населения – всего 1%, и пока нет мощности делать больше. И “хотелки” делать тоже нет. Финансирование больниц минимальное.
Все нужно закрывать, а силы удержать нет. К власти относятся, как к пьяному соседу. И в рожу дать могут.
Минздрав погряз в политических войнах и ни на что не способен.
Страна как в январе была не готова, так и сейчас. Бизнес на нуле. Люди без денег. Зато все такие начальники, что капец.
Радио “Остаться в живых”. Не отключайтесь.
Источник: Dmitry Raimov / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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