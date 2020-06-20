 

«Коек больше нет»

20.06.2020, 6:06, Разное

Главный инфекционист Орловской области предсказала рост числа заражений после голосования по поправкам.

Главный внештатный инфекционист Орловской области и заведующая областным гепатологическим центром больницы имени Боткина Виктория Адоньева предупредила о возможной вспышке коронавируса после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом она рассказала в интервью «Орловским новостям».

«Обязательно будет [прирост]. Класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — пояснила она.

Адоньева добавила, что говорить о снижении числа зараженных коронавирусом пока не приходится, пояснив, что понятие «выход на плато» не совсем уместно, когда речь идет об инфекциях такого типа. По ее словам, в региональные больницы пока поступает больше пациентов, чем выписывается.

Сегодня в Орловской области число заболевших коронавирусом выросло до 4 003 человек. 45 жителей региона скончались после заражения COVID-19. Несмотря на продолжающийся рост инфицированных по всей стране, голосование по поправкам в Конституцию состоится уже 1 июля.

ОБНОВЛЕНО

17:19 После интервью Адоньевой «Орловским новостям» местная прокуратура начала проверку. Она пообещала проверить соблюдение требований при организации медпомощи в учреждениях здравоохранения региона.

17:59 Главный редактор издания «Орловские новости» Денис Волин (именно этому изданию Адоньева дала интервью) рассказал «Открытым медиа», что некие областные чиновники попросили удалить часть беседы с инфекционистом. «Прямых угроз не поступало. Намекали на то, что лучше бы в интересах врача удалить часть текста, в котором говорится о голосовании. Ничего из текста удалять не будем», — сказал Волин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Наши потери растут». Перед голосованием по Конституции коронавирус исчез только из телевизора. Что происходит в регионах России

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Психолог рассказал о разнице в подходах к воспитанию мальчиков и девочек

03.05 / Мнение: Плотность населения в Европе

19.04 / Эти мерзкие Russkie!

01.05 / Газманов посвятил песню российским врачам (видео)

23.04 / Мнение: Редкие фотографии Первой мировой войны

17.04 / Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

13.05 / Умер тренер женской сборной России по вольной борьбе

21.05 / Мнение: О запуске «печатного станка»

11.05 / В РФ прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты с борта бомбардировщика

15.05 / Черника признана одним из самых полезных продуктов в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска