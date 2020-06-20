«Коек больше нет»

20.06.2020, 6:06, Разное

Главный инфекционист Орловской области предсказала рост числа заражений после голосования по поправкам.

Главный внештатный инфекционист Орловской области и заведующая областным гепатологическим центром больницы имени Боткина Виктория Адоньева предупредила о возможной вспышке коронавируса после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом она рассказала в интервью «Орловским новостям».

«Обязательно будет [прирост]. Класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — пояснила она.

Адоньева добавила, что говорить о снижении числа зараженных коронавирусом пока не приходится, пояснив, что понятие «выход на плато» не совсем уместно, когда речь идет об инфекциях такого типа. По ее словам, в региональные больницы пока поступает больше пациентов, чем выписывается.

Сегодня в Орловской области число заболевших коронавирусом выросло до 4 003 человек. 45 жителей региона скончались после заражения COVID-19. Несмотря на продолжающийся рост инфицированных по всей стране, голосование по поправкам в Конституцию состоится уже 1 июля.

ОБНОВЛЕНО

17:19 После интервью Адоньевой «Орловским новостям» местная прокуратура начала проверку. Она пообещала проверить соблюдение требований при организации медпомощи в учреждениях здравоохранения региона.

17:59 Главный редактор издания «Орловские новости» Денис Волин (именно этому изданию Адоньева дала интервью) рассказал «Открытым медиа», что некие областные чиновники попросили удалить часть беседы с инфекционистом. «Прямых угроз не поступало. Намекали на то, что лучше бы в интересах врача удалить часть текста, в котором говорится о голосовании. Ничего из текста удалять не будем», — сказал Волин.

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