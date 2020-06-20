 

Мнение: Извинения банка Англии

20.06.2020, 5:21, Разное

Банк Англии публично извинился, за то что его руководители занимались работорговлей.

Заявление относительно исторических связей Банка с работорговлей

Банк опубликовал заявление о своих исторических связях с работорговлей.
Опубликовано 19 июня 2020 года

Не может быть никаких сомнений в том, что работорговля восемнадцатого и девятнадцатого веков была неприемлемой частью английской истории.
Будучи учреждением, Банк Англии никогда не принимал непосредственного участия в работорговле, но знает о некоторых непростительных связях с бывшими управляющими и директорами и приносит извинения за них.
Банк приступил к тщательному пересмотру своей коллекции изображений бывших управляющих и директоров, чтобы убедиться, что ни одно из них, причастное к работорговле, не будет выставлено нигде в Банке.
Банк стремится улучшать разнообразие и активно взаимодействует с персоналом, особенно с нашими коллегами из BAME, чтобы помочь нам определить и сформулировать конкретные шаги, которые можно предпринять сейчас, чтобы сделать услуги Банка как можно более инклюзивными.

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/june/statement-in-relation-to-the-banks-historical-links-to-the-slave-trade – цинк

Руководители банка работорговцы со стажем, но банк не причем. Он уже тогда был за инклизивность, просто хорошо скрывал это.

Источник: Colonel Cassad



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