В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина

20.06.2020, 5:15, Новости дня

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, сообщил представитель МИД Великобритании.

По его словам, общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах.

"Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима", — сообщил РИА Новости представитель Форин-офиса.

Накануне в российских и зарубежных СМИ вышла статья Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней российский президент, основываясь на уникальных архивных документах, анализирует причины и уроки Второй мировой войны. В первую очередь те, которые ряд современных политиков либо замалчивает, либо отрицает, пытаясь оправдать нацистских пособников и возложить вину за начало войны на нашу страну.

Он призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, РФ всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной Армии во Второй мировой.