 

Эскимо может унизить эскимосов: Dreyer’s решила сменить название мороженого

20.06.2020, 5:15, Новости дня

Чтобы не унижать эскимосов — коренные народы, проживающие на территориях Гренландии, Канады, Аляски и части районов Чукотского автономного округа, американская компания Dreyer's приняла решение сменить название своего фирменного мороженого.

Лакомство Eskimo Pie – это слой мороженого, заключенный с двух сторон в корж, политый шоколадной глазурью.

Главный маркетолог компании Элизабелл Маркес заявила, что Dreyer's всегда продвигала идеи расового равноправия, а термин "eskimo" унижает достоинство группы народов, сообщает ТАСС.

Сорт мороженого эскимо был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. В 1922 году они запатентовали данный продукт. Dreyer's выкупила компанию по производству мороженого в 2007 году.

Массовые протесты после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда вынуждают компании принимать неординарные и неожиданные решения.



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