VOAэкспресс 19 июня 2020

20.06.2020, 5:12, Новости дня

Всемирный день беженцев

20 июня – Всемирный день беженцев. По данным УВКБ ООН, в 2019 году в мире насчитывалось почти 80 миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, города и страны из-за конфликтов.

Почитайте историю Кристины Гузиковой, которая переехала в США со своей бабушкой почти двадцать лет назад в рамках одной из программ помощи беженцам из стран бывшего Советского Союза.

Подробнее о Ежегодном отчете Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН о Глобальных тенденциях в нашем материале.

Избирательная кампания в Беларуси: задержания и протесты

Ответом на арест главного оппонента Александра Лукашенко на грядущих выборах президента Беларуси стала живая цепь, которая растянулась на несколько километров вдоль центра Минска вчера поздно вечером. Виктор Бабарико успел подать необходимые сто тысяч подписей, и его задержание не означает отказа от регистрации. Следователи уже назвали экс-банкира «организатором противоправной деятельности по заказу кукловодов из Газпрома». Арестованы также около 20 коллег и соратников Бабарико. Но самым неожиданным заложником ситуации оказалась коллекция творений Марка Шагала и других известных художников.

«Страну они не получат!», – эмоционально заявил Александр Лукашенко перед камерами белорусских телекомпаний. В начале июня выяснилось, что 65-летний «последний диктатор Европы», бессменно возглавляющий страну с 1994 года, обладает крайне низким электоральным рейтингом, который, по данным неофициальных замеров общественного мнения, колеблется в пределах 3 – 7 процентов. Эксперты из Минска и Санкт-Петербурга оценивают атаки Александра Лукашенко на политических соперников.

Интервью «Голоса Америки» с претендентом на выдвижение в кандидаты в президенты Валерием Цепкало.

Статистика

Большинство американцев положительно относятся к мирным демонстрациям против системного расизма и жестокости полицейских, которые недавно охватили всю страну, многие жители США думают, что протесты принесут положительные изменения.

44% участников опроса считают, что протесты могут изменить страну к лучшему, 21% полагают, что массовые демонстрации могут ухудшить обстановку, а около трети респондентов считают, что протесты не будут иметь большого значения.

Cоциологический опрос проведен Центром исследований по связям с общественностью NORC по заказу Associated Press.

Подкасты «Голоса Америки»: «Знаем Talk»!

Что происходит с англицизмами, когда они попадают в русский язык? Как лингвисты решают, как правильно — фЕйсбук или фейсбУк? Почему позумиться и соскайпиться — русские глаголы? Объясняет Екатерина Тупицына – член Штаба Тотального диктанта, аспирант Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН.