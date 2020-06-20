США и Россия возобновят переговоры о контроле над вооружениями

20.06.2020, 5:12, Новости дня

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли в начале будущей недели отправится в Австрию, где пройдут его переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым по «совместно одобренным темам, связанным с будущим контроля за вооружениями».

Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты также пригласили к участию в переговорах Китай.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай присоединиться к американо-российским переговорам по соглашению, которое заменит договор СНВ-3. Срок действия этого договора истекает в феврале 2021 года.

Китай неоднократно отказывался принять предложение Трампа.