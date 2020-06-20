 

Степанов назвал поведение украинцев во время карантина “анархией”

20.06.2020, 5:06, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире телеканала “1+1” 18 июня, что поведение украинцев во время карантина порой напоминает анархию. 

“Иногда происходит полная, извините, анархия с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно просто посмотреть, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе”, – возмутился министр. 

Степанов сказал, что министерство контролирует ситуацию с точки зрения предоставления медицинской помощи и издает необходимые рекомендации, но чтобы сдержать распространение инфекции, граждане должны эти рекомендации соблюдать. 

“Чтобы прекратился этот рост, нужно просто задуматься [гражданам] и придерживаться рекомендаций министерства”, – заявил министр. 

С учетом несоблюдения гражданами карантинных норм “сложно говорить, что таким способом можно сдерживать коронавирусную болезнь”, подчеркнул Степанов и призвал украинцев проанализировать последнюю статистику по заболеваемости COVID-19 в стране. 

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

С 13 июня в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, ежедневно фиксируют более 600 новых случаев коронавируса. За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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