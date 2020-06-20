Если Дракула неизбежен — бить надо первым
20.06.2020, 5:00, Разное
Как пропаганда выдумала, что Румыния объявила Россию «врагом».
На улицах Бухареста. Фото: EPA-EFE
Время от времени великие державы трафят самолюбию маленьких стран и вспоминают об их существовании. Поводом обычно выступают курьезные события, вроде «угодил дурачок под лошадь», но случаются и серьезные карамболи. Последние возникают, как правило, не потому, что великую державу что-то интересует или беспокоит в маленькой стране, а потому, что сюжет удачно ложится на ее стратегические планы.
В начале июня Великая РФ неожиданно вспомнила о существовании Неприметной Румынии. И я вам скажу: скандал удался на славу! Кто только не отметился, не отплясал с пользой дела на сюжете: и официальные чиновники, и народные избранники, и журналисты, и рядовые граждане — причем, не только в самой России, но и в Молдавии, и в Румынии.
Невиданный интерес к неведомой балканской стране родился из одобрения на исходе мая Высшим советом обороны Румынии проекта Национальной стратегии обороны на 2020-2024 годы. 3 июня президент Клаус Йоханис передал документ в Парламент для обсуждения — и понеслось!
Тональность задавали, как водится, федеральные СМИ:
Что же такого страшного накуролесили бедолаги-румыны? Отчего забили в набат бдительные СМИ? «Самая страшная ошибка истории последних 80 лет, практически с окончания второй мировой войны» заключалась в том, что «редко у какого государства в официальной концепции национальной обороны официально зафиксирован какой-либо враг. Да еще и “агрессивный”» (Взгляд.ру).
И на тебе — докатились: «Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона».
Президент Румынии Клаус Йоханис. Фото: EPA-EFE
Электорат на наглость пастушка Давидки, посмевшего назвать «врагом» великана Голиафа, отреагировал предсказуемо:
После того, как пехотинцы СМИ отработали на передовой, в бой пошла серьезная артиллерия — чиновники и политики:
Признайся, читатель, когда последний раз в жизни тебе доводилось так много слышать о Румынии от самых значительных людей Родины? Вопрос риторический. Обратите, однако, внимание на расхождение в риторике СМИ и официальных политиков: пока журналисты и их читатели обсуждают «официальное признание» РФ румынским «врагом» и «враждебным государством» (впервые за последние 70 лет!), политики возмущаются тем, что Румыния считает Россию «угрозой».
Флаги Румынии и США. Фото: EPA-EFE
Доходит до парадоксального. Журналист РИА Новости ставит заголовок «Косачев оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной», а сенатор Косачев комментирует нечто совсем отличное: «Румыния решила напомнить о себе союзникам из ЕС и НАТО, представив себя как “внешний рубеж” в противостоянии российской “угрозе”».
Странный диссонанс, вы не находите? Именно это расхождение в терминологии и послужило поводом моего мини-расследования, которое вывело на неожиданные выводы.
Когда что-то непонятно, нужно обращаться к первоисточнику. Поэтому я взял текст проекта «Национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024» и прочитал. Тот самый документ, для которого, по версии Взгляд.ру, «предварительно была организована утечка в виде pdf-файла на сайте “Радио свобода — Румыния”».
Никуда, разумеется, документ не утекал, а был опубликован сначала на официальном портале Администрации президента Румынии, а затем растиражирован всеми местными СМИ, в том числе и «Радио Свобода».
Отчитываюсь непосредственно по тексту: слово «враг» (в любом варианте: официальном — c использованием слова латинского происхождения «inamic», либо бытовом — слово «dușman» турецкой этимологии) в проекте Национальной стратегии обороны Румынии не встречается ни одного раза!
Выражение «враждебное государство» (stat ostil) не встречается тоже ни одного раза! Слово «враждебный» (ostil) появляется только в абстрактных и никогда не уточняемых конструкциях:
Всё, больше никаких «враждебных» контекстов в проекте нет.
Ни в одном месте РФ не поминается ни как «враг Румынии», ни как «враждебное Румынии государство».
Из чего можно сделать первый вывод: все, что было написано во время проведения массовой кампании, организованной в российских и румыноязычных (в основном, разумеется, молдавских) СМИ — это однозначная дезинформация. Причем, дезинформация враждебная — аккурат то, о чем и говорится в румынском проекте Национальной стратегии обороны.
Что же говорится в документе непосредственно о самой России? На 46 страницах РФ упоминается 8 раз и всегда в одинаковом выражении — «acțiunile Federației Ruse», действия Российской федерации. Обратите внимание: не «Российская федерация», то есть самое государство, а действия этого государства. Как минимум, такая формулировка не позволяет приписывать Румынии «русофобию», которую усмотрел невероятным образом генерал Липовой.
Что касается «действий Российской федерации», то они так хорошо всем и давно известны, что приписывать авторство Румынии не позволит даже самое буйное воображение: «агрессивное поведение», «милитаризация региона Черного моря», «пренебрежение нормами международного права», «углубление разногласий со странами Запада», «консолидация военного потенциала в непосредственной близости от Румынии».
На улицах Бухареста. Фото: EPA-EFE
Что тут можно найти нового или оригинально румынского? Для того чтобы писать такой текст румынским политикам, не нужно даже иметь воображения, достаточно почитать российскую прессу. Навскидку: «За это время (с момента вхождения Крыма в состав РФ — Ред.) на территории полуострова была создана достаточно крупная самодостаточная группировка войск. И хотя Крым — это в первую очередь флот, созданная здесь межвидовая группировка сильна во всех своих компонентах. По заявлению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, созданная в Крыму группировка войск не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, который рискнет посягнуть на территориальную целостность нашей страны. Более того, развернутые на полуострове системы высокоточного оружия играют очень важную роль в обеспечении безопасности всей России» (Военное обозрение).
И вот читают бедные румыны про то, что у них, как самых территориально близких членов НАТО, нет «ни единого шанса» (надо так понимать, выжить), и наверняка тоже думают вслед за сенатором Цековым из Крыма: пить-дать, это не РФ угрожает Румынии, а Румыния России! История не даст соврать.
Что касается самих опасений, то сенатор Косачев очень метко подловил лукавых балканцев на плагиате: румынские политики усматривают внешнюю угрозу в России, «повторяя модели поведения Польши и стран Балтии, а в последнее время — и Украины».
Посол Захарова пошла дальше и прямо указала на кукловодов — тех, что за океаном.
Итак, что же мы видим? РФ в лице официальных чиновников прямым текстом обвиняет США во враждебности. И это, видимо, нормально. США отвечает России, надо так понимать, тоже неприкрытой взаимностью. Любопытства ради я даже прочитал проект военного бюджета США на 2021 год: вот уж где прямым текстом все сказано, так прямым текстом. Румынам до такой откровенности как до луны.
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Источник: Новая газета
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