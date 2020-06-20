 

Если Дракула неизбежен — бить надо первым

20.06.2020, 5:00, Разное

Как пропаганда выдумала, что Румыния объявила Россию «врагом».

На улицах Бухареста. Фото: EPA-EFE

Время от времени великие державы трафят самолюбию маленьких стран и вспоминают об их существовании. Поводом обычно выступают курьезные события, вроде «угодил дурачок под лошадь», но случаются и серьезные карамболи. Последние возникают, как правило, не потому, что великую державу что-то интересует или беспокоит в маленькой стране, а потому, что сюжет удачно ложится на ее стратегические планы.

В начале июня Великая РФ неожиданно вспомнила о существовании Неприметной Румынии. И я вам скажу: скандал удался на славу! Кто только не отметился, не отплясал с пользой дела на сюжете: и официальные чиновники, и народные избранники, и журналисты, и рядовые граждане — причем, не только в самой России, но и в Молдавии, и в Румынии.

Невиданный интерес к неведомой балканской стране родился из одобрения на исходе мая Высшим советом обороны Румынии проекта Национальной стратегии обороны на 2020-2024 годы. 3 июня президент Клаус Йоханис передал документ в Парламент для обсуждения — и понеслось!

Тональность задавали, как водится, федеральные СМИ:

  • ​«Власти Румынии намерены на официальном уровне признать Россию «враждебным государством» и «угрозой для региона» (Аргументы и факты).

  • «В МИД прокомментировали планы Румынии признать Россию враждебной страной» (РИА Новости).

  • «Румынию накрыла русофобия, считает генерал Липовой» (РИА Новости).

  • Вдали от метрополии скандал обрел поистине уже космические масштабы:

  • «ОФИЦИАЛЬНО: РФ — враждебное государство в Стратегии государственной безопасности Румынии» (InfoPrut, Молдавия)

  • «Йоханис совершает историческую ошибку: Парламент должен его остановить» (Sputnik, Молдавия).

    • Что же такого страшного накуролесили бедолаги-румыны? Отчего забили в набат бдительные СМИ? «Самая страшная ошибка истории последних 80 лет, практически с окончания второй мировой войны» заключалась в том, что «редко у какого государства в официальной концепции национальной обороны официально зафиксирован какой-либо враг. Да еще и “агрессивный”» (Взгляд.ру).

    И на тебе — докатились: «Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона».

    Президент Румынии Клаус Йоханис. Фото: EPA-EFE

    Электорат на наглость пастушка Давидки, посмевшего назвать «врагом» великана Голиафа, отреагировал предсказуемо:

  • «Хвост не может вилять собакой. Что хозяин скажет, то и будут делать. Скажут организованно сдавать органы, будут радоваться, что их осчастливили своим вниманием аж за океаном» (vox populi на портале Взгляд.ру).

  • «И чем эта «концепция» поможет Румынии перестать быть мишенью для российских РВСН и ВКС? Да ничем. «Пушечное мясо» не способно осознать последствия своих действий. Не для того его держат» (там же).

    • После того, как пехотинцы СМИ отработали на передовой, в бой пошла серьезная артиллерия — чиновники и политики:

  • «Румыния вслед за США повторяет ложные “банальности” об “агрессивности” России» (сенатор Пушков).

  • «Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах РФ называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России» (сенатор Цеков).

  • «Румыния решила напомнить о себе союзникам из ЕС и НАТО, представив себя как «внешний рубеж» в противостоянии российской «угрозе» (сенатор Косачев).

  • «Причисление РФ к источникам глобальных проблем не является чем-то новым. На Западе, к сожалению, нередко используют этот сомнительный трюк, чтобы списывать на других собственные изъяны и просчеты. Тот факт, что в Бухаресте используют метод плагиата, всего лишь подтверждает дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления, их готовность обслуживать чужие конфронтационные замыслы применительно к РФ даже ценой собственных интересов, которые, в числе прочего, обусловлены нашей общей принадлежностью к Черноморью» (чрезвычайный и полномочный посол М. Захарова)

    • Признайся, читатель, когда последний раз в жизни тебе доводилось так много слышать о Румынии от самых значительных людей Родины? Вопрос риторический. Обратите, однако, внимание на расхождение в риторике СМИ и официальных политиков: пока журналисты и их читатели обсуждают «официальное признание» РФ румынским «врагом» и «враждебным государством» (впервые за последние 70 лет!), политики возмущаются тем, что Румыния считает Россию «угрозой».

    Флаги Румынии и США. Фото: EPA-EFE

    Доходит до парадоксального. Журналист РИА Новости ставит заголовок «Косачев оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной», а сенатор Косачев комментирует нечто совсем отличное: «Румыния решила напомнить о себе союзникам из ЕС и НАТО, представив себя как “внешний рубеж” в противостоянии российской “угрозе”».

    Странный диссонанс, вы не находите? Именно это расхождение в терминологии и послужило поводом моего мини-расследования, которое вывело на неожиданные выводы.

    Когда что-то непонятно, нужно обращаться к первоисточнику. Поэтому я взял текст проекта «Национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024» и прочитал. Тот самый документ, для которого, по версии Взгляд.ру, «предварительно была организована утечка в виде pdf-файла на сайте “Радио свобода — Румыния”».

    Никуда, разумеется, документ не утекал, а был опубликован сначала на официальном портале Администрации президента Румынии, а затем растиражирован всеми местными СМИ, в том числе и «Радио Свобода».

    Отчитываюсь непосредственно по тексту: слово «враг» (в любом варианте: официальном — c использованием слова латинского происхождения «inamic», либо бытовом — слово «dușman» турецкой этимологии) в проекте Национальной стратегии обороны Румынии не встречается ни одного раза!

    Выражение «враждебное государство» (stat ostil) не встречается тоже ни одного раза! Слово «враждебный» (ostil) появляется только в абстрактных и никогда не уточняемых конструкциях:

  • entități ostile (враждебные организации);

  • acțiuni ostile (враждебные действия);

  • actori ostili (враждебные силы);

  • imixtiuni ostile (враждебные вмешательства).

    • Всё, больше никаких «враждебных» контекстов в проекте нет.

    Ни в одном месте РФ не поминается ни как «враг Румынии», ни как «враждебное Румынии государство».

    Из чего можно сделать первый вывод: все, что было написано во время проведения массовой кампании, организованной в российских и румыноязычных (в основном, разумеется, молдавских) СМИ — это однозначная дезинформация. Причем, дезинформация враждебная — аккурат то, о чем и говорится в румынском проекте Национальной стратегии обороны.

    Что же говорится в документе непосредственно о самой России? На 46 страницах РФ упоминается 8 раз и всегда в одинаковом выражении — «acțiunile Federației Ruse», действия Российской федерации. Обратите внимание: не «Российская федерация», то есть самое государство, а действия этого государства. Как минимум, такая формулировка не позволяет приписывать Румынии «русофобию», которую усмотрел невероятным образом генерал Липовой.

    Что касается «действий Российской федерации», то они так хорошо всем и давно известны, что приписывать авторство Румынии не позволит даже самое буйное воображение: «агрессивное поведение», «милитаризация региона Черного моря», «пренебрежение нормами международного права», «углубление разногласий со странами Запада», «консолидация военного потенциала в непосредственной близости от Румынии».

    На улицах Бухареста. Фото: EPA-EFE

    Что тут можно найти нового или оригинально румынского? Для того чтобы писать такой текст румынским политикам, не нужно даже иметь воображения, достаточно почитать российскую прессу. Навскидку: «За это время (с момента вхождения Крыма в состав РФ — Ред.) на территории полуострова была создана достаточно крупная самодостаточная группировка войск. И хотя Крым — это в первую очередь флот, созданная здесь межвидовая группировка сильна во всех своих компонентах. По заявлению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, созданная в Крыму группировка войск не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, который рискнет посягнуть на территориальную целостность нашей страны. Более того, развернутые на полуострове системы высокоточного оружия играют очень важную роль в обеспечении безопасности всей России» (Военное обозрение).

    И вот читают бедные румыны про то, что у них, как самых территориально близких членов НАТО, нет «ни единого шанса» (надо так понимать, выжить), и наверняка тоже думают вслед за сенатором Цековым из Крыма: пить-дать, это не РФ угрожает Румынии, а Румыния России! История не даст соврать.

    Что касается самих опасений, то сенатор Косачев очень метко подловил лукавых балканцев на плагиате: румынские политики усматривают внешнюю угрозу в России, «повторяя модели поведения Польши и стран Балтии, а в последнее время — и Украины».

    Посол Захарова пошла дальше и прямо указала на кукловодов — тех, что за океаном.

    Итак, что же мы видим? РФ в лице официальных чиновников прямым текстом обвиняет США во враждебности. И это, видимо, нормально. США отвечает России, надо так понимать, тоже неприкрытой взаимностью. Любопытства ради я даже прочитал проект военного бюджета США на 2021 год: вот уж где прямым текстом все сказано, так прямым текстом. Румынам до такой откровенности как до луны.

    ПРОДОЛЖЕНИЕ

    Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    10.04 / “Сильно сблизились”: Солист “Песняров” Борткевич прокомментировал слухи о романе с Пугачевой

    30.04 / В Сети появился первый эскиз смартфона HTC Desire 20 Pro

    15.04 / Сколько москвичей лишились работы из-за коронавируса

    04.06 / Скандалы: Бизнес-джет от «Норникеля» для Светланы Радионовой

    18.04 / В Хабаровском крае три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета

    11.05 / Филипп Киркоров показал архивный снимок с маленькими внуками Аллы Пугачевой

    23.04 / Спрос у россиян на средства от похмелья увеличился в несколько раз

    22.05 / Мнение: Две Акелы. Кто промахнулся?

    31.05 / В новый КоАП предложили ввести штрафы за отказ от обязательных прививок

    06.05 / Мнение: Человечество лишают удовольствий и наслаждений

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска