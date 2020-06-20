Если Дракула неизбежен — бить надо первым

20.06.2020, 5:00, Разное

Как пропаганда выдумала, что Румыния объявила Россию «врагом».

На улицах Бухареста. Фото: EPA-EFE

Время от времени великие державы трафят самолюбию маленьких стран и вспоминают об их существовании. Поводом обычно выступают курьезные события, вроде «угодил дурачок под лошадь», но случаются и серьезные карамболи. Последние возникают, как правило, не потому, что великую державу что-то интересует или беспокоит в маленькой стране, а потому, что сюжет удачно ложится на ее стратегические планы.

В начале июня Великая РФ неожиданно вспомнила о существовании Неприметной Румынии. И я вам скажу: скандал удался на славу! Кто только не отметился, не отплясал с пользой дела на сюжете: и официальные чиновники, и народные избранники, и журналисты, и рядовые граждане — причем, не только в самой России, но и в Молдавии, и в Румынии.

Невиданный интерес к неведомой балканской стране родился из одобрения на исходе мая Высшим советом обороны Румынии проекта Национальной стратегии обороны на 2020-2024 годы. 3 июня президент Клаус Йоханис передал документ в Парламент для обсуждения — и понеслось!

Тональность задавали, как водится, федеральные СМИ:

​«Власти Румынии намерены на официальном уровне признать Россию «враждебным государством» и «угрозой для региона» (Аргументы и факты).

«В МИД прокомментировали планы Румынии признать Россию враждебной страной» (РИА Новости).

«Румынию накрыла русофобия, считает генерал Липовой» (РИА Новости).

Вдали от метрополии скандал обрел поистине уже космические масштабы:

«ОФИЦИАЛЬНО: РФ — враждебное государство в Стратегии государственной безопасности Румынии» (InfoPrut, Молдавия)

«Йоханис совершает историческую ошибку: Парламент должен его остановить» (Sputnik, Молдавия).

Что же такого страшного накуролесили бедолаги-румыны? Отчего забили в набат бдительные СМИ? «Самая страшная ошибка истории последних 80 лет, практически с окончания второй мировой войны» заключалась в том, что «редко у какого государства в официальной концепции национальной обороны официально зафиксирован какой-либо враг. Да еще и “агрессивный”» (Взгляд.ру).

И на тебе — докатились: «Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона».

Президент Румынии Клаус Йоханис. Фото: EPA-EFE

Электорат на наглость пастушка Давидки, посмевшего назвать «врагом» великана Голиафа, отреагировал предсказуемо:

«Хвост не может вилять собакой. Что хозяин скажет, то и будут делать. Скажут организованно сдавать органы, будут радоваться, что их осчастливили своим вниманием аж за океаном» (vox populi на портале Взгляд.ру).

«И чем эта «концепция» поможет Румынии перестать быть мишенью для российских РВСН и ВКС? Да ничем. «Пушечное мясо» не способно осознать последствия своих действий. Не для того его держат» (там же).

После того, как пехотинцы СМИ отработали на передовой, в бой пошла серьезная артиллерия — чиновники и политики:

«Румыния вслед за США повторяет ложные “банальности” об “агрессивности” России» (сенатор Пушков).

«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах РФ называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России» (сенатор Цеков).

«Румыния решила напомнить о себе союзникам из ЕС и НАТО, представив себя как «внешний рубеж» в противостоянии российской «угрозе» (сенатор Косачев).

«Причисление РФ к источникам глобальных проблем не является чем-то новым. На Западе, к сожалению, нередко используют этот сомнительный трюк, чтобы списывать на других собственные изъяны и просчеты. Тот факт, что в Бухаресте используют метод плагиата, всего лишь подтверждает дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления, их готовность обслуживать чужие конфронтационные замыслы применительно к РФ даже ценой собственных интересов, которые, в числе прочего, обусловлены нашей общей принадлежностью к Черноморью» (чрезвычайный и полномочный посол М. Захарова)

Признайся, читатель, когда последний раз в жизни тебе доводилось так много слышать о Румынии от самых значительных людей Родины? Вопрос риторический. Обратите, однако, внимание на расхождение в риторике СМИ и официальных политиков: пока журналисты и их читатели обсуждают «официальное признание» РФ румынским «врагом» и «враждебным государством» (впервые за последние 70 лет!), политики возмущаются тем, что Румыния считает Россию «угрозой».

Флаги Румынии и США. Фото: EPA-EFE

Доходит до парадоксального. Журналист РИА Новости ставит заголовок «Косачев оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной», а сенатор Косачев комментирует нечто совсем отличное: «Румыния решила напомнить о себе союзникам из ЕС и НАТО, представив себя как “внешний рубеж” в противостоянии российской “угрозе”».

Странный диссонанс, вы не находите? Именно это расхождение в терминологии и послужило поводом моего мини-расследования, которое вывело на неожиданные выводы.

Когда что-то непонятно, нужно обращаться к первоисточнику. Поэтому я взял текст проекта «Национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024» и прочитал. Тот самый документ, для которого, по версии Взгляд.ру, «предварительно была организована утечка в виде pdf-файла на сайте “Радио свобода — Румыния”».

Никуда, разумеется, документ не утекал, а был опубликован сначала на официальном портале Администрации президента Румынии, а затем растиражирован всеми местными СМИ, в том числе и «Радио Свобода».

Отчитываюсь непосредственно по тексту: слово «враг» (в любом варианте: официальном — c использованием слова латинского происхождения «inamic», либо бытовом — слово «dușman» турецкой этимологии) в проекте Национальной стратегии обороны Румынии не встречается ни одного раза!

Выражение «враждебное государство» (stat ostil) не встречается тоже ни одного раза! Слово «враждебный» (ostil) появляется только в абстрактных и никогда не уточняемых конструкциях:

entități ostile (враждебные организации);

acțiuni ostile (враждебные действия);

actori ostili (враждебные силы);

imixtiuni ostile (враждебные вмешательства).

Всё, больше никаких «враждебных» контекстов в проекте нет.

Ни в одном месте РФ не поминается ни как «враг Румынии», ни как «враждебное Румынии государство».

Из чего можно сделать первый вывод: все, что было написано во время проведения массовой кампании, организованной в российских и румыноязычных (в основном, разумеется, молдавских) СМИ — это однозначная дезинформация. Причем, дезинформация враждебная — аккурат то, о чем и говорится в румынском проекте Национальной стратегии обороны.

Что же говорится в документе непосредственно о самой России? На 46 страницах РФ упоминается 8 раз и всегда в одинаковом выражении — «acțiunile Federației Ruse», действия Российской федерации. Обратите внимание: не «Российская федерация», то есть самое государство, а действия этого государства. Как минимум, такая формулировка не позволяет приписывать Румынии «русофобию», которую усмотрел невероятным образом генерал Липовой.

Что касается «действий Российской федерации», то они так хорошо всем и давно известны, что приписывать авторство Румынии не позволит даже самое буйное воображение: «агрессивное поведение», «милитаризация региона Черного моря», «пренебрежение нормами международного права», «углубление разногласий со странами Запада», «консолидация военного потенциала в непосредственной близости от Румынии».

На улицах Бухареста. Фото: EPA-EFE

Что тут можно найти нового или оригинально румынского? Для того чтобы писать такой текст румынским политикам, не нужно даже иметь воображения, достаточно почитать российскую прессу. Навскидку: «За это время (с момента вхождения Крыма в состав РФ — Ред.) на территории полуострова была создана достаточно крупная самодостаточная группировка войск. И хотя Крым — это в первую очередь флот, созданная здесь межвидовая группировка сильна во всех своих компонентах. По заявлению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, созданная в Крыму группировка войск не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, который рискнет посягнуть на территориальную целостность нашей страны. Более того, развернутые на полуострове системы высокоточного оружия играют очень важную роль в обеспечении безопасности всей России» (Военное обозрение).

И вот читают бедные румыны про то, что у них, как самых территориально близких членов НАТО, нет «ни единого шанса» (надо так понимать, выжить), и наверняка тоже думают вслед за сенатором Цековым из Крыма: пить-дать, это не РФ угрожает Румынии, а Румыния России! История не даст соврать.

Что касается самих опасений, то сенатор Косачев очень метко подловил лукавых балканцев на плагиате: румынские политики усматривают внешнюю угрозу в России, «повторяя модели поведения Польши и стран Балтии, а в последнее время — и Украины».

Посол Захарова пошла дальше и прямо указала на кукловодов — тех, что за океаном.

Итак, что же мы видим? РФ в лице официальных чиновников прямым текстом обвиняет США во враждебности. И это, видимо, нормально. США отвечает России, надо так понимать, тоже неприкрытой взаимностью. Любопытства ради я даже прочитал проект военного бюджета США на 2021 год: вот уж где прямым текстом все сказано, так прямым текстом. Румынам до такой откровенности как до луны.

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