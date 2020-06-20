 

Лондон отметил жертвы народов Британии, США и СССР в борьбе с нацизмом

20.06.2020, 4:53, Новости дня

МИД Великобритании прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

В британском ведомстве заявили, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Лондон выступил против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах», передает РИА «Новости».

Британское министерство подчеркнуло, что «мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.



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