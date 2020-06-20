Мнение: О начале второй волны коронавируса

20.06.2020, 4:20, Разное

Ну что сказать…

Одни её боялись, другие отрицали, третьи ждали. И вот… она пришла. Вторая волна коронавирусной эпидемии. Об этом заявлено уже вполне официально.

Похоже, недокарантин отменили всё-таки рановато, и радость возвращения к нормальной жизни оказалась, увы, недолгой.

Да, это случилось у соседей: о начале второй волны эпидемии коронавирусной инфекции объявили украинские власти. «Мы фактически сегодня получаем начало очередной… или второй, как хотите это называть, волны заболеваемости коронавирусом», – заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он призвал сограждан соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения: сохранять социальную дистанцию, носить маски, не забывать о дезинфекции. Денис Шмыгаль добавил, что #коронавирус устойчив к высокой температуре и ультрафиолету, поэтому распространяется и летом.

Хотя есть и хорошая новость. Украина не стала вводить всеобщий локдаун. Возможно, справиться со второй волной помогут обычные меры гигиены, ограничение массовых мероприятий и социальное дистанцирование.

А что у нас?

Тоже грозное предупреждение от медицинской статистики. Эпидемия CoVID-19 теперь распространяется за пределами Москвы.

При этом ресурсов здравоохранения в регионах маловато, и некоторые врачи-вирусологи уже паникуют: больничных коек на всех не хватит.

В общем, вопрос времени, когда CoVID-19 бумерангом вернётся в Москву. Кто готов встретить его во всеоружии?