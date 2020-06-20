Европарламент осудил действия полиции США
20.06.2020, 4:16, Новости дня
Депутаты Европарламента поддержали резолюцию с осуждением действий американской полиции в отношении участников акций протеста.
ЕС осудил убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США и «аналогичные убийства в других странах мира», а также «жесткие действия полиции» США «в отношении мирных протестующих и журналистов». Вашингтон призвали «бороться с расизмом и неравенством».
При этом ЕП поддержал протесты против расизма по всему миру. Однако депутаты выразили сожаление в связи с «фактами мародерства, поджогов и вандализма со стороны некоторых агрессивно настроенных участников мирных акций», передает РИА «Новости».
Отмечается, что использование силы правоохранителями при любых обстоятельствах должно быть «законным, соразмерным, а также крайним средством».
Напомним, ООН назвала убийство Флойда символом системного расизма.
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции, согласно которому стражи порядка обязаны соблюдать более строгие правила применения силы.
Погромы и протесты, начавшись в США, охватили другие страны.
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