Мнение: Разрушители статуй подбираются к масонам

20.06.2020, 4:10, Разное

Доколе. Уже и до масонов добрались.

Активисты в Филадельфии облили красной краской памятник Джорджу Вашингтону и Бенджамину Франклину, которые были мало того, что рабовладельцами, так и еще и масонами.



Удаление памятника расисту Джорджу Престону Маршалу в Вашингтоне.



Демонтаж еще одного Колумба. С расчленением статуи. Коламбус.



Еще один Колумб в Коламбусе. Мэрия уже заявила, что статую уберут в интересах "идей разнообразия".



Памятник Шарлю Дидье Дрео в Новом Орлеане. Протестующие отбили нос и расписали ему постамент.



Колумб прячется под покрывалом в Чикаго.



Снятие статуи Джона Саттера в Сакраменто.



Стив Рэй Вон. Памятник в Остине.



Нельсона Манделу прячут в деревянный ящик.



Также снимают памятник владельцу футбольной команды Миннесоты Кальвину Гриффиту за расистские высказывания.



Бывший премьер-министр Канады Пьер Трюдо и его новый блекфейс. Воган, Канада.



Памятник Полу Крюгеру в Претории. Городские власти говорят, что сносит его слишком дорого и лучше потратить деньги на благоустройство прилегающей территории.

Протестующие требуют снести памятник за любые деньги.



Кровавый Бисмарк в Гамбурге.



Черчилль в Галифаксе обклеенный стикерами с обвинениями в расизме.



Памятник бывшему премьер-министру Канады Джону Макдональду в Шарлоттауне.



Трендовые маечки "Разрушитель статуй 2020".