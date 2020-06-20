В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

20.06.2020, 4:05, Новости дня

В Москве за минувшие сутки скончались ещё 34 пациента с коронавирусом. Как отмечают в оперативном штабе, впервые с начала мая эта цифра ниже 40.

Всего в столице умерли 3 565 человек с подтверждённым диагнозом на COVID-19. В целом по стране — почти восемь тысяч смертей. За период эпидемии в РФ выявили более полумиллиона случаев заражения. Больше половины от общего числа инфицированных, как сообщается, смогли выздороветь.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – более двух миллионов человек. Далее следуют Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.