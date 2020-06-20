22-23 июня США и Россия обсудят контроль над вооружениями

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20.06.2020, 4:05, Новости дня

22-23 июня спецпредставитель США проведет в Австрии переговоры по контролю над вооружениями с замглавы МИД РФ. Приглашение на встречу американцы отправили и Китаю.

Планируется, что посланник американского президента Маршалл Биллингсли встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Кроме этого, Госдеп напомнил, что направлено открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям.

Единственный на сегодняшний день действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений – СНВ-3. Он истекает в начале 2021 года.

Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового ядерного соглашения. Пекин решительно отказывается от участия в этом процессе, поскольку, по его мнению, Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению. Россия выступает за продление договора без предварительных условий.

В марте этого года в Госдепе США заявили, что договор на замену СНВ-3 должен включать подводный аппарат "Посейдон", крылатые ядерные ракеты, баллистические ракеты воздушного базирования.



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