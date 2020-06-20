 

Трамп пообещал продолжить атаку на «мечтателей»

20.06.2020, 4:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен возобновить усилия по снятию юридической защиты с так называемых «мечтателей» – нелегальных иммигрантов, попавших в США в детском возрасте.

В четверг Верховный суд США признал незаконным решение суда низшей инстанции, признавшего незаконной программу DACA (Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов), введенную в действие в президентство Барака Обамы.

Программа DACA позволяет «мечтателям» – их насчитывается около 650 тыс. – избежать депортации и законно работать в США.

В «Твиттере» Трамп написал, что вердикт Верховного суда не следует воспринимать как поражение, поскольку это «как игра в футбол»: «Мы подадим более серьезные документы в скором будущем».

Кен Кучинелли, исполняющий обязанности главы Службы гражданства и иммиграции, заявил: «Мы будем действовать так быстро, как сможем, чтобы предложить президенту варианты действий».

Он также выразил надежду на конструктивные переговоры с Конгрессом.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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