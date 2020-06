Помпео считает предателем бывшего советника Трампа, который 23 июня выпустит книгу о работе в Белом доме

20.06.2020, 3:55, Новости дня

Государственный секретарь США Майк Помпео 18 июня назвал бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона предателем.

Таким образом он прокомментировал намерение Болтона выпустить книгу воспоминаний о своей работе в Белом доме.

“Это и печально, и опасно, что последней публичной ролью Джона Болтона стала роль предателя, который нанес ущерб Америке, нарушив священные доверительные отношения с народом”, – написал Помпео в Twitter.

Дипломат сообщил, что не читал книгу, но из опубликованных отрывков может сделать вывод, что Болтон “распространяет ложь и перекрученную полуправду”.

It is both sad and dangerous that John Bolton’s final public role is that of a traitor who damaged America by violating his sacred trust with its people. To our friends around the world: you know that President @realDonaldTrump’s America is a force for good in the world.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 19, 2020

Книга Болтона The Room Where It Happened (“Комната, где это произошло”) должна поступить в продажу 23 июня. Издательство Simon & Schuster заявило 10 июня, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в нее изменения.

16 июня администрация президента США Дональда Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они “изобилуют секретной информацией”. Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику “очень серьезными криминальными проблемами”, если книга таки будет опубликована. По данным телеканала CNN, Болтон на намерен отказываться от выпуска мемуаров.

Американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России, или это “некий российский сателлит”. Кроме того, Болтон рассказал, что в частном порядке не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, наложенными на Россию, “подолгу ворчал и жаловался”, хотя публично их отстаивал.

Перед выходом книги Болтон дал интервью телеканалу ABC News, в котором рассказал, что лидеры России, Китая и КНДР всегда стремились проводить встречи с Трампом один на один, без советников, чтобы льстить президенту США и манипулировать им. По мнению бывшего советника Трампа, Путин считает, что может играть на нынешнем американском президенте, как на скрипке, и не воспринимает как серьезного противника.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал это заявление Болтона. Он сказал, что Путин неоднократно публично высказывался об американском коллеге и не считает, что им можно манипулировать.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном “очень большие ошибки” и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.