Безработица в России выросла до максимума за восемь лет

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20.06.2020, 3:55, Новости дня

В России численность официально зарегистрированных безработных в мае 2020 года выросла до 2 млн 143 тыс. человек с 1 млн 311 тыс. в апреле и с 727 тыс. в марте, об этом сообщил “Интерфакс” со ссылкой на данные Росстата.

Количество безработных в мае выросло по сравнению с апрелем на 227 тыс. и составило 4 млн 513 тыс.

В мае уровень безработицы вырос до 6,1% с 5,8% в апреле. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года, отмечает агентство.

По информации министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, на 17 июня в России было зарегистрировано уже 2 млн 476 тыс. безработных граждан, сообщает агентство.

Минимальные показатели уровня безработицы в РФ были зафиксированы в августе 2019 года – 4,3%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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