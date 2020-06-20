 

Глава “Нафтогазу” заявил, что объем газа в подземных хранилищах может достичь рекорда

20.06.2020, 3:55, Новости дня

Перед началом отопительного сезона объем газа в подземных хранилищах Украины может достичь рекордного уровня. Об этом в ходе онлайн-дискуссии 18 июня заявил председатель правления НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев. Видео опубликовано на странице “Нафтогазу” в Facebook.

“По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд м³, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки”, – отметил он.

Общий объем подземных хранилищ газа в Украине составляет около 31 млрд м³. Хранилища находятся под управлением государственной компании “Укртрансгаз”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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