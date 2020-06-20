Для создания новых генов вирусы используют генетический код человека

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20.06.2020, 3:45, Новости дня

Во время нового исследования команда специалистов обнаружила, что большая группа вирусов использует генетические сигналы своих хозяев с целью расширения собственных геномов.

Когда вирус использует генетические сигналы хозяина, он может производить множество ранее необнаруженных белков. Обнаружилось, что новые белки UFO кодируются с помощью сшивания последовательностей хозяина и вируса. До этого момента специалисты не знали о существовании этих видов белков.

Выяснилось, что новый вид белка способен изменить течение вирусной инфекции, а также может быть использован для создания вакцины. В будущем ученые планируют разобраться в том, чем особенна роль, которую играют эти белки.



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