Die Welt – призывая остановить «Северный поток — 2», в США, в первую очередь, думают не о Германии, а о себе

20.06.2020, 3:24, Новости дня

Вводя санкции против компаний, связанных с «Северным потоком — 2», американские политики говорят об энергетической безопасности Германии и Европы, однако их истинные мотивы могут быть другими, пишет Die Welt. Дональд Трамп стремится сделать США мировой газовой державой, однако американским фирмам не хватает рынков сбыта: они обращаются к Европе, однако там доминирующее положение занимает российский «Газпром».



Reuters

Российское судно «Академик Черский» проделало долгий путь, пишет Die Welt: в феврале оно выплыло из Находки на востоке РФ и в этом месяце прибыло к острову Рюген в Балтийском море. Команда корабля готовится выполнить миссию, имеющую политическое значение: достроить последнюю часть газопровода «Северный поток — 2».

США пытаются остановить этот проект, пишет издание: многие американские сенаторы во главе с Тедом Крузом требуют дополнительных санкций против газопровода. Полгода назад правительство США постановило ввести штрафные меры против компаний, участвующих в постройке: новые планируемые санкции направлены против фирм, предоставляющих корабли для дополнительных работ, связанных с газопроводом.

Как отмечает Die Welt, в США заявляют о том, что Германия рискует стать «заложником Москвы» и взамен предлагают ФРГ альтернативу в виде газа из Техаса, Оклахомы и Алабамы. Американские политики подчёркивают, что на кону стоит энергетическая безопасность всей Европы. Однако заботится ли Вашингтон о европейской независимости на самом деле, или же в США просто намерены продавать больше газа?

По мнению сотрудницы консалтинговой компании Brookings Джованны Де Майо, Трамп хочет подтолкнуть европейские страны к потреблению большего количества американского газа. Как отмечает Die Welt, если это действительно так, то в данном вопросе США отходят от принципов свободного рынка и хотят помочь себе с помощью давления и угроз.

Сенатор Тед Круз также, вероятно, в первую очередь думает не о Германии, а об экономике своего штата Техас, пишет издание. В прошлом году в Техасе нашли новые месторождения газа, для которого теперь нужно найти покупателей.

Дональд Трамп намерен сделать США газовой державой номер один и его план, судя по всему, работает, пишет Die Welt. В 2018 году объёмы добычи газа в США выросли на 13%, а в 2019 на 11%. Проблема заключается в том, что американские фирмы добывают слишком много: предложение перевешивает спрос, что, в свою очередь, ведёт к падению цен. В результате, США вынуждены срочно искать новые рынки, обращая свои взгляды к Европе: однако там главенствующее положение занимает «Газпром», занимающий 40% рынка.

Как отмечает издание, общественность почти не замечает той необычной стремительности, с которой Трамп борется за сбыт американского газа в Европе. При этом у него почти нет возможности повлиять на остановку «Северного потока — 2». РФ уже почти у цели, газопровод практически достроен. Кроме того, в Москве, судя по всему, нашли способ обойти американские санкции: раньше судно «Академик Черский» принадлежало «Газпрому», а значит российская компания могла попасть под штрафные меры, однако теперь судно записано на действующий в РФ фонд STIF. Таким образом, «Газпром» получает возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом американских санкций.