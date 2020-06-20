Мнение: Фальсифицировать нынче не просто, а ОЧЕНЬ просто

20.06.2020, 3:05, Разное

Беда многих наших людей (а возможно, даже беда всего западного типа цивилизации) – неумеренный активизм. Люди, больные активизмом (а таких на самом деле очень много), просто неспособны понять – бывают ситуации, когда ничего делать НЕ НАДО. Вот просто – не надо. Бессмысленно. Наоборот – если делать, то можно сделать только хуже.

На Востоке есть такое – загадочная и красивая концепция НЕДЕЯНИЯ. А вот на деятельном Западе – увы. И вот поэтому многие никак не могут остановить суету даже тогда, когда совершенно ясен ущерб от их “попыток изменить ситуацию”. Вот и сейчас – едва написал про “не идти”, тут же набежали со всех сторон “активисты”. Причем как всегда – “генералы готовятся к прошедшей войне”. И тут – люди сразу стали вспоминать московские волнения 2011 года по поводу “вы не так посчитали!”, “помните как мы тогда разоблачили “Единую Россию” – и, конечно, “а почему ж сейчас мы не сможем так же повторить?” Ответ простой: потому что по сравнению с “сейчас” – то, как считали в 2011 году, это просто-таки английский парламент. Такого беспредела, который оформили для “поправок”, в 2011 году и вообразить не могли!

Допускаю, что где-то в Москве (не везде, конечно) что-то и впрямь будут как бы “считать”. Но и с этим не предвидится никаких сложностей! Перечислю “новшества” по сравнению с 2011 годом: сейчас будет “мобильное голосование” – раз (то есть “нужные люди” куда-то уходят “проводить голосование”, потом возвращаются с мешком заполненных бюллетеней; откуда – “люди проголосовали во дворе под грибком”, поди проверь). Второе – разрешено “электронное голосование” (тут просто no comments – но кому интересно, может поискать в Яндексе “случай Юнемана мгд”). И третье, контрольный в голову – на все теперь 7 ДНЕЙ! То есть днем вы проводите “голосование”, собираете бюллютни, а на ночь – (по закону) собранные бюллетни кладете в мешок, опечатываете (без подсчета!) и складируете в сейф. Что помешает предкомиссии ночью прийти, открыть сейф, подменить бюллетни на “правильно заполненные”, а потом снова опечатать своей же печатью? Ответ – ничто. Когда все голосование в один день – бюллютни вбросить не всегда получается, приходится поэтому тупо сами первичные протоколы подделывать. А когда 7 дней, с ночным перерывом… это даже можно “честно” считать. Комар носа не подточит.

Так что больным активизмом лучше направить свою неуемную энергию на что-то еще, более реальное. Например – на организацию параллельного голосования на независимой площадке.