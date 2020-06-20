Мнение: Протесты в Сиэтле. Опрос участников

20.06.2020, 3:00, Разное

Огромный опрос участников "Автономной Зоны Сиэтла" (которые переименовались в "Организованный Протест Сиэтла"), где жители "автономии" рассказывают о своем отношении к происходящему, причинах и перспективах протеста. Очень наглядно показано, что толкает некоторых американских граждан на подобные действия.

Ролик на английском, но к нему вручную сделаны русские субтитры, так что можете сами посмотреть, что в головах у тех, кто огородился от США. Каша в головах там конечно знатная, но есть и определенное кол-во вполне вменяемых граждан.

Аннотация:

Протесты в Сиэтле стали предметом спекуляций разного рода. Одни говорят это бунт, другие говорят – развал США, а третьи повторяют, что это просто грабители. Наш корреспондент, Максат Кенжебаев, отправился в самое сердце так называемой автономии, чтобы взглянуть на всё своими глазами и опросить протестующих. Чего они добиваются? Чем закончатся протесты? Какова дальнейшая судьба движения? На эти и другие вопросы дадут ответ сами жители Сиэтла.

PS. На заглавной фотографии боец местной самообороны из отряда рэпера SoundCloud-a.

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Плюс до кучи.

Наш бывший соотечественник проживающий сейчас во Флориде разбирает историю с убийством в Атланте, после которого большинства полицейских города просто прекратили работу в знак протеста против того, что убившего негра полицейского пытаются закатать по полной программе.

Интересная деталь – убитый негр находился в розыске за семейное насилие, что объясняет его сопротивление полиции.

На эту же тему сегодня распинался Fox-News, что мол полицейские при таком неуважении просто валят с работы.

Мне бы хотелось поговорить о моральном состоянии в полицейских управлениях. Этот спор обсуждается, Нил. Смотрите, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти назвал сотрудников полиции «убийцами». Несколько городских советов в разных частях страны подумывают о том, чтобы лишить отделения полиции финансирования. А власти Миннеаполиса хотят распустить свои отделения полиции.Неудивительно, что моральное состояние среди стражей правопорядка ухудшается. Некоторые уже уволились. Другие обдумывают переезд в сообщества, где к копам относятся дружелюбнее. И теперь у них появилась поддержка.

Новый сервис Law Enforcement Move помогает раздосадованным сотрудникам полиции с переездом. В первый день работы компания, по её словам, получила не менее 500 телефонных звонков, более 1000 электронных писем, а её сайт посетили почти 4,5 тысяч раз.

Создатель сайта говорит, что исход полицейских уже начался. Давайте послушаем.

ПОЛ ШЭБО, создатель проекта LawEnforcementMove: Они спрашивают: «Где мне удастся выжить с моей семьёй? Где я смогу хорошо жить на пенсии?» И, честно говоря, исход уже происходит. И, на мой взгляд, он продолжит усиливаться на фоне наблюдаемого в нашей стране роста антиполицейского движения.

Полицейский исход особенно ярко выражен в крупных городах, где, как мы знаем, стресс и, разумеется, стоимость жизни гораздо выше. Но сообщается о ещё одной тенденции — определённое число полицейских предпочитают увольняться со словами: «С нас хватит». Они собираются досрочно уйти в отставку.

Мы побеседовали с бывшим сотрудником Департамента полиции Лос-Анджелеса. По его словам, многие полицейские просто испытывают гнев и разочарование.

ПОЛ ДАГНЕСС, экс-сотрудник Департамента полиции Лос-Анджелеса: И я думаю, по всей стране многие парни, которым осталось служить год или пару-тройку лет, начнут прямо сейчас сматывать удочки. И судя по моим беседам в Лос-Анджелесе и в округе, именно об этом они сейчас говорят.

Разумеется, у всего происходящего есть последствия. Когда полицейский увольняется и уходит на пенсию, департамент испытывает недостаток кадров, что является ещё одной большой проблемой. В результате, возможно, городам придётся предлагать премии для персонала, как это делается в вооружённых силах, чтобы удержать полицейских на службе. Разумеется, на это нужно выделять деньги, которых, как мы знаем, Нил, в бюджетах всё большего числа городов не хватает.

Поэтому будьте осторожны. Происходит исход полицейских, которые либо переезжают из

крупных город в небольшие сообщества, либо просто прекращают службу и уходят в отставку

https://russian.rt.com/inotv/2020-06-19/Fox-News-protesti-v-SSHA – цинк

Надо понимать, что во втором полугодии США ждет знатный всплеск преступности.