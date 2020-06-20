Украина в ожидании – оштрафуют ли Зеленского и арестуют ли Порошенко

20.06.2020, 2:54, Новости дня

На Украине суд выписал штрафы руководству президентской администрации, главному санитарному врачу, замминистра здравоохранения и еще нескольким чиновниками. Поплатились за то, что выпили кофе в кафе во время карантина. В компании был и президент Зеленский. Но в отношении него дело приостановили. Суд захотел получить разъяснение конституционной нормы о неприкосновенности главы государства.

От 17 до 170 тысяч гривен за кофе. На Украине главной новостью в очередной раз стало вольное поведение президента. Не смотря на карантин, во время своей поездки в Хмельницкую область он зашел в одно из кафе, что формально является нарушением карантинных ограничений – снять их в этом регионе планируют только к 5 июля.

Административный протокол сразу же составили, сам Зеленский публично покаялся и обещал заплатить штраф, а главный санитарный врач вступился за президента. Нарушение выдали за проверку.

"Я готов заплатить штраф, если что-то нарушил".

"Мы вчера шли по улице, хотели взять с собой кофе, но рестораторы или бизнес, которые хотят открыться раньше, обратились к нам и попросили посмотреть выполнение норм в кафе. Мы просто зашли проверить, посмотреть", — объясняет главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как бы то ни было, Хмельницкий городской районный суд решил приостановить производство и передал дело в Верховный Суд. Какие правила нарушил президент, будут разбираться уже там и это не первый административный протокол Зеленского.

"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда в апреле 2019 года Владимир Зеленский показал свой бюллетень прессе, он был оштрафован за нарушение тайны голосования, поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос", — говорит заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Кстати, жена Зеленского больна коронавирусом и продолжает оставаться дома. Об этом тоже говорят, причем, даже за морем – в Турции. Правда, как выглядит Елена Зеленская, турецкие журналисты, похоже, не знают – статью они проиллюстрировали фотографией экс-актера с Верой Брежневой. Фото взяли с постера фильма "8 лучших свиданий", где Брежнева и Зеленский играли вместе.

Вторая обсуждаемая на Украине новость – снова про суд и президента, но уже бывшего. Петра Порошенко подозревают в том, что он вынудил занимавшего в то время пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины.

Следователи уже готовят ходатайство об аресте экс-президента, а пресс-секретари пускают в ход все, вплоть до совсем уж личных обстоятельств, чтобы мера пресечения не была избрана. Сейчас они все сильнее привлекают внимание к смерти отца Порошенко, дабы отвлечь прессу от обстоятельств уголовного дела. Даже назначили похороны на день заседания – 18 июня.

Прокуратура, кстати, пошла Порошенко навстречу и перенесла заседание на 1 июля, чтобы бывший президент мог проститься с отцом.

Еще одной хорошей новостью для политика оказалось закрытие производства по делам о назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность киевского суда и назначении членов Высшего Совета правосудия. Эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления. Дело по спецслужбам еще открыто, но адвокаты пытаются развалить и его. В том числе при участии масс, как это водится на Украине.

Сразу после похорон Порошенко устроил митинг с организованной массовкой и требовал отставки Зеленского. В толпе, по классике – люди в вышиванках с флагами Украины, националистской символикой и портретами Порошенко. Некоторые несли с собой автомобильные покрышки, на всякий случай.

Новая, им же созданная украинская церковь, кстати, вступилась за Порошенко, а вот сам экс-президент пока ответного шага не сделал. УПЦ тоже под угрозой. Уже официально известно, что еще с ноября прошлого года ведется расследование по делу "о разжигании межнациональной розни". Если вспомнить все избиения верующих, разорение храмов и преследования, то ничего удивительного в этом нет, но вот представители новой церкви этого будто не видят и выставляют расследование против тех, кто устраивал погромы и нападения, необоснованными, да еще и угрожают карой небесной всем, кто в нем участвует, ссылаясь на Священное Писание.