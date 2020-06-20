 

США захотели включить в соглашение по вооружениям весь ядерный арсенал России

20.06.2020, 2:48, Новости дня

Новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать целиком ядерные арсеналы РФ и Китая, сообщил спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.

Об этом прежде сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, и Биллингсли отметил, что согласен с ним, передает РИА «Новости».

По словам Биллингсли, соглашение должно «охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран».

Биллингсли также отметил, что Литва – сильный союзник НАТО и друг США.

Напомним, США потребовали от России отказаться от новых систем вооружений.



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