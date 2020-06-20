США захотели включить в соглашение по вооружениям весь ядерный арсенал России
20.06.2020, 2:48, Новости дня
Новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать целиком ядерные арсеналы РФ и Китая, сообщил спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Об этом прежде сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, и Биллингсли отметил, что согласен с ним, передает РИА «Новости».
По словам Биллингсли, соглашение должно «охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран».
Биллингсли также отметил, что Литва – сильный союзник НАТО и друг США.
Напомним, США потребовали от России отказаться от новых систем вооружений.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет