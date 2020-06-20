“В этот раз обошлось”. Шуфрич заявил, что не болен COVID-19

20.06.2020, 2:45, Новости дня

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, экс-регионал Нестор Шуфрич заявил, что у него не обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Спасибо за беспокойство. Слава богу, в этот раз обошлось. Не уверен, что это был крайний случай… Все тесты были отрицательные, антитела тоже не нашли, так что, надеюсь, далі не буде…” – сказал депутат.

О том, что он ждет результатов теста на COVID-19, Шуфрич заявил вечером 18 июня в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1”. Нардеп, в частности, обвинял замминистра здравоохранения – главного санитарного врача Виктора Ляшко в том, что в Украине нельзя пройти тестирование при появлении первых симптомов, а тесты делают слишком долго.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля. 18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.