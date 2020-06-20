 

“В этот раз обошлось”. Шуфрич заявил, что не болен COVID-19

20.06.2020, 2:45, Новости дня

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, экс-регионал Нестор Шуфрич заявил, что у него не обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Спасибо за беспокойство. Слава богу, в этот раз обошлось. Не уверен, что это был крайний случай… Все тесты были отрицательные, антитела тоже не нашли, так что, надеюсь, далі не буде…” – сказал депутат.

О том, что он ждет результатов теста на COVID-19, Шуфрич заявил вечером 18 июня в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1”. Нардеп, в частности, обвинял замминистра здравоохранения – главного санитарного врача Виктора Ляшко в том, что в Украине нельзя пройти тестирование при появлении первых симптомов, а тесты делают слишком долго.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля. 18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / США обвинили КНДР в переводе 2,5 млрд долларов в обход санкций

14.05 / В Магаданской области отчитались о доплатах медикам за работу с пациентами с COVID-19

17.05 / В Италии зафиксирован новый минимум суточных потерь от коронавируса с начала карантина

30.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

29.04 / Власти Москвы разъяснили ситуацию с продлением рабочих пропусков

23.05 / Илон Маск оценил звучание русского языка

06.05 / США разрабатывают соглашение для добычи ископаемых на Луне без России – СМИ

01.06 / Арестована банда торговцев женщинами из РФ и Украины

24.04 / СК попросил арестовать экс-депутата Госдумы Волчека и бизнесмена Плиева

05.05 / Коронавирус в Италии. За последние сутки выздоровело 2,3 тыс. человек, умерло 236

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска