«Сочи» со счетом 10:1 разгромил «Ростов»

20.06.2020, 2:39, Разное

…выпустивший самый молодой состав в истории РПЛ.

Футболисты «Сочи» обыграли на своем поле «Ростов» со счетом 10:1 в матче 23 тура Российской премьер-лиги.

Счет на первой же минуте встречи открыл 17-летний футболист «Ростова» Роман Романов. В составе «Сочи» голы забили Александр Кокорин (15, 44, 51 минуты), Антон Заболотный (46, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86), Никита Колдунов (87). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Ростова» Владимир Абрамов (7). 17-летний вратарь ростовчан Денис Попов отразил пенальти в исполнении Заболотного. Голкипера признали лучшим игроком встречи.

«Ростов» выставил против «Сочи» самый молодой состав в истории РПЛ. Ростовчане не смогли сыграть основным или молодежным составом, так как 17 июня в клубе выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Команда и тренеры ушли на двухнедельный карантин.

При этом «Сочи» отказался переносить матч на более поздний срок. Если бы от игры отказался «Ростов», клуб бы получил техническое поражение. Средний возраст игроков основы дончан составил 18 лет, заявки — 17,2 года.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в марте был приостановлен после 22 тура из 30. Чемпионат РФ возобновился сегодня матчем между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом», одержавшим победу со счетом 4:2.

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