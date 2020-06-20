 

Новый континент, который зарождается в Индийском океане, был обнаружен учеными

20.06.2020, 2:35, Новости дня

Международная команда ученых занималась изучением состава пород островов в южной части Индийского океана и обнаружила процесс формирования нового континента.

Результаты исследования демонстрируют, что гранитная магма и континентальная кора способны образовываться непосредственно в центре океанов, а не только в зонах субдукции. По словам ученых, именно по такому принципу и зарождаются новые континенты.

Ученые предполагают, что сиенитовый массив острова Кергелен является зарождающимся континентом и через миллионы лет может стать полноценным материком. Для окончательного вывода ученым еще необходимо изучить химический состав сиенитов, чтобы разобраться в происхождении магмы и восстановить историю ее эволюции.



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