Новый континент, который зарождается в Индийском океане, был обнаружен учеными

20.06.2020, 2:35, Новости дня

Международная команда ученых занималась изучением состава пород островов в южной части Индийского океана и обнаружила процесс формирования нового континента.

Результаты исследования демонстрируют, что гранитная магма и континентальная кора способны образовываться непосредственно в центре океанов, а не только в зонах субдукции. По словам ученых, именно по такому принципу и зарождаются новые континенты.

Ученые предполагают, что сиенитовый массив острова Кергелен является зарождающимся континентом и через миллионы лет может стать полноценным материком. Для окончательного вывода ученым еще необходимо изучить химический состав сиенитов, чтобы разобраться в происхождении магмы и восстановить историю ее эволюции.