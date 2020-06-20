 

США отклонили запросы авиакомпаний Китая на полеты

20.06.2020, 2:30, Новости дня

Запрос китайских авиакомпаний на полеты между США и Китаем отклонен, сообщил американский минтранс.

Отклонены запросы на рейсы, «поданные за последние несколько недель». Основанием для этого стал приказ от 22 мая. Как заверили в ведомстве, этот приказ направлен на сохранение паритета регулярных пассажирских перевозок, передает РИА «Новости».

Минтранс подчеркивает, что речь идет только о «процедурном вопросе». Ведомство призвало не считать его «эскалацией». Американская сторона готова «пересмотреть свои действия, если китайские авиационные власти скорректируют свою политику».

США считают, что паритет должен давать перевозчикам каждой стороны возможность выполнять по четыре регулярных пассажирских рейса в оба конца каждую неделю.

22 мая минтранс США обвинил Пекин в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай.

В марте в рамках мер против COVID-19 Пекин потребовал от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю. От китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и не более одного рейса в неделю.



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