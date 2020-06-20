 

Мнение: Эксперимент

20.06.2020, 2:25, Разное

У американских событий после гибели уголовника Джорджа Флойда, которая и запустила процесс массовых волнений, беспорядков и протестов, подозрительно похожих на "цветные" сценарии, опробованные ранее в других странах, есть один любопытный аспект. Прошли все возможные сроки инкубационного периода коронавируса, однако никакого всплеска заболеваемости на территориях протестных действий как-то не обнаруживается. Во всяком случае: ничего необычного и выбивающегося за рамки.

Фактически в США проведен эксперимент на тему – как влияет массовый и неконтролируемый контакт населения между собой на новые всплески заболеваемости. Результат налицо – никак не влияет. Вообще.

Что порождает закономерный вопрос – а что, так можно было? Выясняется, что массовые мероприятия и заболеваемость между собой не связаны. Или эта связь слишком неочевидна. Вряд ли американцы биологически отличаются от русских или татар. Или якутов, к примеру. Может, если принять во внимание американский эксперимент с весьма показательным результатом, то пора заканчивать этот идиотизм у нас? А заодно заканчивать стращать людей вторыми и следующими "волнами"?

Источник: Эль Мюрид



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