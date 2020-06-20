 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июня 2020 года

20.06.2020, 2:23, Разное

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 972 человек. С начала эпидемии зафиксировано свыше 569 тысяч случаев. Выздоровели более 334 тысяч пациентов.

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве за месяц сократился в четыре раза. За неделю с 8 по 15 мая было выявлено 36 942 новых случая коронавирусной инфекции, за неделю с 12 по 19 июня зарегистрировано всего 8 986.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,527 миллиона человек. 454 тысячи скончались. В США инфекцию обнаружили у 2,196 миллиона человек, в Бразилии выявлено 978 тысяч случаев.

Коронавирус в Москве

Заболели – 211 901

Умерли – 3 434

Выздоровели – 130 431

Коронавирус в России

Заболели – 569 063

Умерли – 7 841

Выздоровели – 334 046

Коронавирус в мире

Заболели – 8 527 990

Умерли – 454 880

Выздоровели – 4 460 060

Статистика коронавируса в России и мире на 19 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква210 7853 434130 431Россия561 0917 660313 963США2 196 785121 819695 059Весь мир8 527 963
454 880
4 560 833

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