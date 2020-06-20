The Guardian – пандемия усугубила имущественное неравенство в США

20.06.2020, 2:15, Новости дня

В ходе пандемии коронавируса произошёл резкий скачок благосостояния миллиардеров в США, пишет The Guardian. Согласно отчёту Института политических исследований, за период с 18 марта по 17 июня состояние топ-5 американских миллиардеров выросло на 26%. Одновременно с этим, произошёл резкий рост безработицы и обеднение населения, что усугубило имущественное неравенство в США.



Reuters

Пандемия коронавируса стала золотой жилой для миллиардеров и послужила причиной дальнейшего увеличения имущественного неравенства в США, пишет The Guardian, ссылаясь на отчёт Института политических исследований.

Согласно отчёту, за период с 18 марта по 11 июня общее состояние всех американских миллиардеров увеличилось на $637 млрд. В топ-пять самых богатых миллиардеров вошли Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и Ларри Эллисон. Их состояние увеличилось на $101,7 млрд, т.е. на 26% с 18 марта по 17 июня.

При этом за тот же период 44 миллионов американцев потеряли работу и подали заявления на страховку по безработице, пишет The Guardian. По сравнению с апрелем наметилось снижение прироста, однако безработица остаётся на исторически рекордном уровне. Кроме того, в отчёте отмечается, что наиболее резко ухудшилось экономическое положение цветного населения.

По словам одного из авторов отчёта Дэррика Хэмилтона, расовое экономическое неравенство является следствием длительной истории угнетения и дискриминации цветного населения в США. Хэмилтон также отмечает, что углубление экономического неравенства между белым и цветным населением ухудшалось и до пандемии. В частности, на увеличение имущественного разрыва повлияли правительственные меры в ходе финансового кризиса 2008 года.

«Резкий рост благосостояния миллиардеров на фоне углубляющегося расового экономического неравенства подрывает солидарность и единство, необходимые для преодоления здравоохранительных и экономических вызовов пандемии», — приводит The Guardian слова Хэмилтона.