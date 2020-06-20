Мнение: О белых людях на коленях

20.06.2020, 2:03, Разное



Фото © Reuters.

Свободные люди в свободной стране свободно встают на колени. Они покорно склоняют головы. Они сгибают спины и закрывают глаза Они сжимают руку в кулак только для того, чтобы выбросить его вверх в символическом жесте. Жесте леворадикальной экстремистской организации «Чёрные пантеры», начавшей в 1960-х с раздачи бесплатных завтраков негритянским детям и закончившей в 1970-х убийствами полицейских, похищениями людей, рэкетом и наркоторговлей.

Теперь эту символику напоказ поддерживают не только «чёрные», выступающие против невидимого расового неравенства, но и «белые»…

А в дополнение ко всему этому – растущий в США культ св. вмч. Джорджа Перри Флойда, темнокожего наркомана и рецидивиста, скончавшегося в больнице Миннеаполиса после жёсткого задержания белыми полицейскими.



Фото © Reuters.

На снимке из Ричмонда, штат Вирджиния, на постамент памятника командующему армией Конфедерации Роберту Эдварду Ли нанесён портрет Джорджа Флойда — афроамериканца, убитого при задержании полицией. На туше коня – аббревиатура движения BLM в защиту темнокожего населения Америки и одновременно лозунг «Жизни чёрных важны» (Black Lives Matter). Автор видеоинсталляции — художник Дастин Кляйн, белый.

Как такое вообще могло случиться?

Как произошло, что нация стала преклонять колено уже в знак не столько солидарности с темнокожими согражданами, сколько покаяния перед ними?

Начиналось-то всё куда как хорошо. Отменили темнокожее рабство. Дали равные права. Запретили Ку-Клукс-Клан. Устранили расовую сегрегацию. Убрали «стеклянные потолки» для чёрных (в отличие от негров это слово не содержит негативной коннотации в современных США). Политики с тёмным цветом кожи стали появляться в парламентских коридорах и губернаторских креслах, а один из них даже провёл два срока во главе Овального кабинета в Белом доме на Пенсильвания-авеню. Казалось, вот она – «пострасовая» эра всеобщего равенства.

Но теперь выясняется, что – нет.

Оказывается, в современной Америке «расизм» окопался повсюду. Он и в лозунге «Все жизни важны» (All Lives Matter), потому что – «Никакие жизни не важны, пока не важны жизни чёрных». Он и в попытках белых публично выступать за равенство всех, независимо от цвета кожи – потому что тем самым они перетягивают на себя общественное внимание, лишая представителей меньшинств платформы для высказывания. Он и в стандартах красоты, не учитывающих известных особенностей метаболизма афроамериканских женщин, на фоне которых даже бодипозитивные бледнолицые американки смотрятся почти что анорексичками.

И более того, оказывается, уже недостаточно личного равного отношения к людям вне зависимости от их цвета кожи. Оказывается каждый, кто так заявляет, поддерживает расизм. Потому что ставит под сомнение существование незримых расовых барьеров. А каждый, кто против них не борется активно, лично, непрерывно, сам способствует расизму. И кто не готов предоставлять темнокожи преференции, компенсирующие вот это незримое, но как бы осязаемое расовое неравенство, тоже уже немножко расист.

Ещё немного – и расистами начнут объявлять всех, чья кожа не имеет хотя бы одного из чёрных оттенков. Потому что белые кожные покровы оскорбляют и унижают темнокожих жителей, напоминая им о годах рабства, сегрегации, неравноправия.

Но как до такого могла дойти страна, чьим девизом были равные права и равные возможности?