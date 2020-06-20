 

Личное: Лицо женского алкоголизма

20.06.2020, 1:55, Разное

Поговорим о регулярно выпивающих женщинах? Наверняка они есть среди вас, и вы, вероятно, алкоголичками себя не считаете.


Фото: Соцсети

Вам нравится залить в себя бокальчик (часто — и не один) какой-нибудь вкусненькой алкашки и растечься расслабленными коровами на диванах. Или, наоборот, зажешь на танцполе пьяными, драными козами.

Поговорим о том, как регулярная выпивка (пусть и, как вы считаете, в малых дозах) отражается на внешности женщины?

Так, например, все ведущие публичного дома 2 страдают двойным подбородком.


Фото: Соцсети

Собчак и Бородиной, конечно, не мешало бы похудеть. Однако они не настолько жирные, чтобы списать их вторые подбородки на лишний вес. Бузова же — вообще худая, а подбородок стабильно висит, под каким углом ни посмотри.


Фото: Соцсети

Второй подбородок — это наглядное свидетельство образа жизни человека. Особенно — женщины.

Тётки, которые регулярно бухают, почти всегда обзаводятся противным жировым мешочком там, где у здоровой женщины — красивый угол подбородка.

Регулярное выпивка негативно сказывается на синтезе витаминов Е и С, которые жизненно необходимы для поддержания коллагенового каркаса кожи. Результат — налицо в прямом смысле этого слова: овал «плывёт», появляются брыли и второй подбородок.

Ну, это помимо мешков под глазами, ломкости и выпадения волос, прыщей, расширенных пор и прочих отличительных внешних признаков женщины-пьянчужки.

Пьянчужка, конечно, может наложить на свою опухшую морду фильтры при съёмке очередного тупого видосика для эскортограма.


Фото: Соцсети

Однако никакие фильтры не скроют гипертрофированную асимметрию лица и уплывший вниз кончик рта — следствие ослабления мышечного каркаса.

Такое ослабление — результат преждевременного разрыва коллагеновых связей при регулярном употреблении алкоголя.

К чему это я? Ах, да: подбухиваете от скуки во время короны? Как часто? В зеркало давно честно смотрели? Кого там видите?

Рассказывайте.

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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