Мнение: Что касается иска к Дзену

20.06.2020, 1:54, Разное

Вы удивитесь (я сам удивился!), но уже первые юристы (!) обратились ко мне с предложениями “помочь в суде с Яндекс.Дзеном”. Суток не прошло! Все как раз на обозначенных мной условиях – за пиар и за правое дело. Все-таки наша Россия – не совсем еще дотла выжженное поле, какая-то жизнь еще шевелится!

Сейчас сижу, изучаю их предложения. Кстати, и сам Дзен “ожил” – прислал мне, в своем обычном развязном тоне, ответ на мои требования. На полтора листа! там они, как и следовало ожидать, ссылаются на “пункты соглашения”, трактуя их в том духе, что мы, мол, можем делать что угодно, хоть в любое время выкинуть вас без объяснения причин, а у вас прав никаких нет, кроме как непрерывно делать “ку”.

НО (пишут они дальше) – если вы все же сделаете для нас “ку” три раза подряд, то мы, МОЖЕТ БЫТЬ (!) – все-таки восстановим ваш канал в полном объеме. Хотя – пишет мне некая Леся из Службы поддержки – “это только мой личный взгляд”.

Засуетились, в общем. Ответил им так:

“Леся, меня не интересует “лично ваш взгляд”. Вы кто такая? Вы – человек, принимающий решения о блокировке? Нет. Ваш “взгляд” – безответственная трепотня, которая, по сути, ничего не означает. Я, допустим, удалю СВОИ публикации, которые Вы назвали – а потом вы (или какая-то другая “леся”, вас там целый легион) мне скажет – “ой, извините, наверно, кликбейт был в каких-то других публикациях! Ищите дальше, наш Сверхразум такой таинственный!”

И это при том, что я, естественно, вообще не согласен, что в указанных публикациях (как и во всех прочих) В ПРИНЦИПЕ есть какой-то “кликбейт”. С какой стати? Если даже вы мне выкатите свою “машину”, которая “вот точно указала именно на эти публикации” – все равно НИГДЕ нет никаких моих обязательств, что я должен безропотно соглашаться с указаниями Непонятно Чего. С какой вообще стати некая “нейросеть” (то есть НЕ ЧЕЛОВЕК) способна принимать решения? Вы не в курсе, что решения в нашей стране ПОКА может принимать только человек, с реальными ФИО и с ПОЛНОМОЧИЯМИ на принятие решений?

Дайте мне такого человека, с реальными ФИО и с бумагой, подтверждающей, что он полномочен принимать решения от имени Яндекс.Дзена касательно “кликбейта” – я с ним поговорю, и пусть он мне КОНКРЕТНО объяснит, где, в каком месте в какой конкретной моей публикации есть “кликбейт” и что это вообще значит. Если вы не хотите предоставить мне такого человека – что ж, суд вас заставит.

Мои требования на сегодня таковы:

а) прекратить в разговорах по поводу публикаций ссылаться на некую “нейросеть”, “искусственный разум” и любые НЕЖИВЫЕ объекты в этом роде – я вообще не желаю о них слышать

б) немедленно разблокировать продвижение моего канала

в) компенсировать упущенную по Вашей вине мою выгоду за все дни, пока канал по неизвестным причинам был заблокирован к продвижению – думаю, это 15 тысяч рублей.

г) компенсировать мне моральный ущерб от ваших, подчеркиваю, УНИЗИТЕЛЬНЫХ требований в духе “найди то, не знаю что” – в размере 30 тысяч рублей.

В случае Вашего отказа от сотрудничества оставляю за собой право изменять все эти суммы в сторону увеличения”.

Борьба обостряется! Трезво представляя себе скорость отечественного судопроизводства – рассчитываю, что года через полтора победа точно будет за мной. Ура!