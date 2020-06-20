Мнение: Опыт коллективного разума

20.06.2020, 1:54, Разное

Дискуссионная статья писателя Всеволода Глуховцева про перспективы общества потребления.

ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА

Посетители данного блога, наверное, уже привыкли к моим достаточно регулярным выступлениям на разные социокультурные темы. Я, разумеется, с большим интересом слежу за читательскими комментариями – и вижу, что в их общей массе четко вырисовывается ряд тематических дебатных линий в пределах того проблемного поля, которое я с разных сторон рассматривал в своих статьях. При всей разности этих сторон поле все-таки мне представляется единым, и я позволю себе напомнить его основные черты.

Глобальная стратегия научно-технического прогресса, некогда вызванная прежде всего государственными интересами, приводит к колоссальному поглощению ресурсов биосферы, то есть, к исчерпанию планетарной энергии. В данном процессе выделятся две основные составляющие:

а) беспрецедентный в масштабах всемирной истории рост числа технических конструкций (машин), превращающих вещество биосферных энергоносителей в механическую работу и тепло – другими словами, в мимолетный пшик;

б) рост потребления энергии самими людьми, выражающийся в поощрении со стороны государств массовой погони за материальными благами (комфортом – в широком смысле), рассматриваемой как универсальный рецепт социальной стабильности.

Эти процессы по-настоящему стартовали около 150 лет назад, и где-то на полпути произошла «Великая катастрофа» 1914-1945 гг., существенно снизившая искусственную нагрузку на биосферу (Первая мировая, пандемия 1918-1919 гг., Великая депрессия, Вторая мировая…) по причинам резкого упадка населения Земли и снижения потребностей выживших: уцелевшим оказалось не до жиру, быть бы живу.

Это обеспечило задел на будущий потребительский рост, но он оказался не беспредельным, и начиная с 2008 года можно наблюдать если не снижение потребления, то как минимум торможение темпов прироста. Сначала в сравнительно мягкой форме, а вот в марте 2020 пришлось увидеть суровый сценарий, наблюдаемый и по сей день.

Такова моя базовая позиция. Повторюсь – среди откликов я выявил для себя немало любопытного, я бы сказал, несколько актуальных дискуссионных зон, постарался выделить их рельефнее, и понял, что эти зоны ставят передо мной вопросы, на которые у меня твердых ответов нет. Есть нечто зыбкое – рабочие гипотезы, как говорят в науке, не более того. Ну, а раз так, то не попробовать ли обсудить данные зоны и вопросы совместными усилиями?..

Мысль показалась мне перспективной, и я с любезного разрешения Полковника решил вынести их на всеобщее обсуждение. Предупреждаю: в них есть детективно-конспирологическая составляющая, то есть рассуждения при недостатке данных. Есть кое-какие повторения. Но это естественно, и более того, оправданно. Уверен, они вызовут жаркие споры. Родится ли в них истина? – не знаю, но попытаться стоит, уверен и в этом.

Итак!

1. Очевидно, что, грубо говоря, где-то с 1860 года количество искусственных энергопотребляющих объектов, т.е. тепловых (мне больше нравится слово «огненных» – оно и ярче и ближе к сути, паровоз и автомобиль действительно скорее огненные машины, чем тепловые), а также электрических машин и приборов на Земле растет феерически – включая сюда как жилые, так и рабочие здания; вряд ли кто станет спорить с тем, что современный городской дом есть тепловая машина. Как никогда прежде, особенно после Второй мировой, растет и прямое энергопотребление, т.е. поедание людьми продуктов питания, запросы на одежду, мебель, косметику и т.п. И вот, собственно, вопрос: насколько критично это для энергопотенциала биосферы? С одной стороны, технику, бесспорно, стараются сделать более экономичной, но с другой, число-то технических единиц растет, растет и растет! Там, где сорок лет назад громыхал один ЗИЛ-130, жрущий пропасть бензина, сегодня мчится десять куда менее затратных авто, но все вместе они, поди, отбирают у матушки-Земли поболее ресурсов, чем старичок-грузовичок?.. Вообще, возможно ли массовое создание столь энергосберегающей техники, что исчерпание ресурсов будет снижаться или хотя бы замедлять темпы роста по сравнению с прежним?..

2. Отсюда своего рода филиал первой темы: насколько весома концепция «золотого миллиарда»? Является ли она чисто идеологической выдумкой, или же за ней кроется реальная озабоченность? Если да, то насколько она оправдана? Возможно, проблемы чисто антропогенной перегрузки биосферы и по сей день не существует как таковой, она высосана из пальца заинтересованными лицами?..

3. Но есть эта проблема или нет – бесспорно то, что человечество суть растущий организм, неизбежно требующий большего физического пространства и больших ресурсов – стало быть, если сейчас вопрос и не стоит, то когда-нибудь встанет обязательно.

И решений тут просматривается два:

а) некий всемирный цивилизационный прорыв, переворот, супер-открытие – желающие могут продлить ряд синонимов;

б) режим глобальной экономии.

Без большого ума ясно, что реализовать и то и другое непросто. Во втором случае необходимо как-то принудить общество снижать уровень привычного комфорта, что значит – обострять социальные отношения. Надо ли говорить, что никакая власть этого не хочет! Как снижать? Глобальной войной? – очевидно, что на сегодня это исключается, пока, во всяком случае. Пропагандой образа жизни, предполагающего минимум потребления?.. Не срабатывает, слишком уж массы людей «подсели на иглу» роскоши.

Со первым еще сложнее: что это должен быть за прорыв? Космос?.. Но мы прекрасно видим, что вот уж около полувека космонавтика топчется на месте (о своем видении этого топтания и несбывшихся надеждах я высказывался неоднократно, повторяться не буду). Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и в освоении космоса вот-вот случится то, отчего человечество и впрямь массово хлынет осваивать внеземные пространства?.. А может, освоим пространства вполне земные: Гоби, Антарктиду, океанское дно? А может, и вовсе ничего этого не надо?.. Жду экспертного глубокомыслия.

4. И главное. По состоянию на 2020 год прорыва не случилось, а медийно-коронавирусная бомба сработала как психологически безошибочный повод снизить потребление по принципу меньшего зла. Натура человека такова, что мы без ропота готовы принять и перетерпеть неприятности, если нас припугнуть неприятностями большего размера; и вспоминая бессмертного О. Бендера: если кто скажет, что коронавирус не проделал с нами такой психологический трюк, пусть первый бросит в меня камень. В самом деле, из-за карантинов, изоляций и тому подобного глобальное потребление резко упало при относительном сохранении социальной стабильности, ве, в приемлемых границах, чего не было в обозримой исторической ретроспективе. Прежде упадок потребления и социальная катастрофа были неразлучны как две стороны одной медали, а тут довольно грамотно разошлись бортами, приходится это признать.

Выводы?

Я не сомневаюсь в том, что некое малоизученное инфекционное заболевание посетило мир в 2019-2020 годах. Является ли его носитель естественным или рукотворным мутантом? Действительно ли он опаснее обычных инфекций? Проистекает ли глобальный комплекс антикоронавирусных мероприятий лишь из стремления обезопасить человечество или за этим кроется глобальный же управляемый проект по снижению планетарных энергозатрат? Или и то и другое вместе?.. Конечно, я думал над всем этим. И кое до чего додумался. Но мне бы хотелось увидеть непредвзятые взгляды публики, так что приглашаю к дискуссии, а может, и к полемике. Пусть грянет буря мнений! – буду рад.

(с) Всеволод Глуховцев.