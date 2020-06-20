Приемная кампания в музыкальные вузы: особенности поступления

20.06.2020, 1:45, Новости дня

В российских вузах стартует приемная кампания. В этом году пакет документов отправляется без результатов ЕГЭ. Набранные баллы после сдачи экзаменов появятся в системе автоматически. Творческие вузы принимают заявки дистанционно – в формате видеопрезентации. До 15 июля они должны определиться с формой творческого конкурса.

Столетний "Бехштейн" звучит в кабинете директора. Владимир Демидов садится за рояль, разгоняя непривычную для музыкального училища тишину — приемная кампания началась, но в коридорах пусто. В этом году документы принимают дистанционно.

"У нас уже обработано 31 заявление и дано свыше 100 консультаций, — говорит Владимир Демидов, директор Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. — Поданные анкеты сохраняются в базе данных".

Имена выпускников "Мерзляковки" известны всему музыкальному миру. Попасть сюда мечтают многие. Иностранных студентов в этом году, скорее всего, не будет, зато ожидают почти 80 российских регионов. Анкеты приходят с видеопрезентацией. Конкурс большой. Ежегодно училище принимает не более 150 человек. Например, на вокал попадет лишь один из двадцати.

Борис Чмыль — выпускник "Мерзляковки" — готовится к вступительным экзаменам в консерваторию. Родом он из Белоруссии; когда началась пандемия, решил остаться в России, чтобы не пропустить творческий конкурс. В какой форме его проводить — очной или дистанционной — творческие вузы должны определиться до 15 июля и вывесить информацию на сайте.

"Для меня всю жизнь была мечта поступить в Московскую консерваторию, — говорит Борис Чмыль. — Вступительные экзамены нам разрешили проводить в очной форме, это написано на сайте приемной комиссии. А подавать документы можно в режиме онлайн через интернет".

Экзаменовать своих будущих студентов с глазу на глаз творческие вузы могут, однако придется соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

В Московской консерватории решили, что очному экзамену быть: пианистов, вокалистов, дирижеров онлайн не оценишь. Для мэтров важны детали — от движения рук до работы диафрагмы.

Экзаменационная комиссия будет находиться на балконе или в партере — на безопасном расстоянии. Всех абитуриентов по одному будут вызывать на сцену, после каждого музыкального номера все инструменты обработают и только после пригласят очередного кандидата.

Музыкантам не придется играть в перчатках, а будущим актерам в масках. Абитуриентов разделят на группы, нанесут разметку. В консерватории и вовсе вызовут каждого в строго назначенный час. Творческие испытания обещают начать в июле.

"Мы все готовы… В сентябре, если позволит эпидемиологическая обстановка, — а мы очень на это рассчитываем, — можем начать работать в привычной для всех форме. А вот то, что наработано онлайн, останется как воспоминание и хорошая база для дополнительного образования", — заявил министр культуры РФ Ольга Любимова.

Поступить правильно — в этом году задача номер один. И пока абитуриенты во всю репетируют творческие номера, вузы, решившиеся на очные испытания, готовятся обеспечить их безопасность.