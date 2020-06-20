В Род-Айленде скончался сын Никиты Хрущева

20.06.2020, 1:42, Новости дня

На 85-м году жизни в Крэнстоне, штат Род-Айленд, скончался Сергей Хрущев, сын советского лидера Никиты Хрущева. Ученый, конструктор, историк, политолог, Сергей Никитович с супругой Валентиной с 1991 года жил в США. Его сыновья Илья и Сергей со своими детьми живут в России. Его старший сын Никита, сотрудник газеты «Московские новости», умер в 2007 году от инсульта.

Факт смерти Сергея Хрущева по телефону подтвердила «Голосу Америки» его близкая родственница Нина Хрущева, профессор Университета Нью-Скул в Нью-Йорке. Она сказала, что не знает причину его смерти. Домашний телефон Хрущевых в Крэнстоне не отвечает. По неподтвержденным сообщениям ряда изданий, причиной смерти мог стать коронавирус.

Сергей Хрущев

Сергей Хрущев родился в 1935 году. В 1958 году окончил с красным дипломом Московский энергетический институт по специальности «автоматика и телемеханика». С 1958 по 1968 год работал в ОКБ Владимира Челомея, где занимался системами управления крылатыми ракетами для ВМФ, баллистическими ракетами, спутниками и космическими летательными аппаратами. С 1968 по 1991 год — в Институте электронных управляющих машин возглавлял работы по компьютеризации научных исследований в АН СССР, оптимизации производства и распределения электроэнергии и водных ресурсов. С 1961 по 1989 год преподавал в МВТУ им. Н. Э. Баумана. Доктор технических наук, профессор.

Переехав в США, Сергей Хрущев многие годы преподавал историю Холодной войны в Университете Браун в Провиденсе, штат Род-Айленд. Он приехал туда в 1991 году по приглашению этого университета. Хрущев написал несколько монографий об истории Советского Союза, борьбе сверхдержав за мировое господство. Главным персонажем его исследований стал, естественно, его отец, с которым они были очень близки вплоть до смерти Никиты Сергеевича в 1971 году, Неоднозначной фигуре советского лидера Сергей Хрущев посвятил трехтомник «Реформатор», «Рождение сверхдержавы» и «Пенсионер союзного значения».

В 1999 году 63-летний Сергей Хрущев с супругой получили американское гражданство. Он, конечно же, понимал важный символический характер этого поступка. Ведь его отец обещал догнать и перегнать Америку, грозился показать ей «кузькину мать». А сын так сказать, переметнулся к «врагам-империалистам».

Мне довелось первый раз встретиться с Сергеем Хрущевым в 2000 году в Филадельфии, куда его пригласили выступить с лекцией. В подробном интервью для газеты «Новое русское слово» он ответил на мой неизбежный вопрос о гражданстве, о том, кем он себя считает, русским или американцем. «У меня есть и российский паспорт, – ответил он. – Скажу так: мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз. Я вырос в Советском Союзе, и у меня была великодержавная ментальность. Но если говорить обыденно, то я гражданин городка Крэнстон. Он мне нравится».

В моих разговорах с Сергеем Хрущевым в разные годы он всегда очень тепло говорил о своем американском житье-бытье в благополучной «одноэтажной» Америке, где можно славно отдохнуть у своего прудика, выращивать «на бэкьярде» цветы и овощи, пригласить хороших друзей на барбекю.

Говоря о своем новом статусе, он заметил, что этот статус вовсе не двойственный. «Считаю себя ответственным перед Америкой, – сказал он, – Все, что я делаю, стараюсь делать в интересах Америки… Но мои интересы в Америке не противоречат моим интересам в России… Политическая шумиха вокруг моего решения меня поразила. Но я продолжаю считать, что поступил правильно. Я не вижу никакого ущерба одной стороны и выигрыша другой».

Впервые Сергей Хрущев приехал в Америку в 1959 году во время знаменитой поездки советского лидера за океан.

«Как и многие русские, я заочно идеализировал Америку, – говорил он мне в интервью. – В ту поездку я добился разрешения поехать в Бруклин. Я вычитал в журнале “Америка”, что там живет человек, у которого большая коллекция бабочек. А я всю жизнь собирал бабочек. Бруклин был тогда закрыт для советских, но американцы разрешили из уважения к советскому лидеру. Оказалось, что там не небоскребы, а деревянные домики, а на мостовых есть выбоины. Я даже обрадовался: они как мы!».

Сергей Хрузев и Дэвид Эйзенхауэр

Описывая в своих книгах, лекциях и статьях эпоху правления отца, Сергей Хрущев целенаправленно отстаивает его правоту и заслуги в деле разоблачения «культа личности» Сталина и его тягчайших преступлений. Но он также защищает такие небезызвестные «завихрения» в политике Никиты Хрущева, как насильственное внедрение кукурузы в сельское хозяйство, целинную эпопею и череду спорных реорганизаций структуры административного управления.

Что же касается одиозной травли творческой интеллигенции, включая скандал со скульптором Эрнстом Неизвестным, бросившим вызов партийным бонзам, то Сергей Хрущев признает неправоту отца.«Я вовсе не являюсь его идеологическим защитником, – сказал он в интервью «Голосу Америки» в 2010 году. Но нельзя говорить, что он был во всем неправ. Говорят, что реформы времен Хрущева привели страну к хаосу. Неправда! Лучше, чем при Хрущеве, Россия никогда не жила».

Устранение от власти Никиты Хрущева в 1964 году Хрущев-младший называет результатом тайного сговора «группы товарищей» в ЦК КПСС. То, что его отец ушел в отставку по собственному желанию, бескровно, отказавшись цепляться за власть, он считает важнейшим прецедентом для России.

Благодаря немалым усилиям Сергея Хрущева в результате поистине авантюрной операции мемуары его отца были переправлены на Запад, где и были впервые изданы.

Где будет похоронен Сергей Хрущев, пока неясно. Нина Хрущева высказала предположение, что похоронят его в Крэнстоне. Как известно, Никита Хрущев, его супруга Нина и их внук Никита покоятся на Новодевичьем кладбище, где на могиле установлено надгробие работы Эрнста Неизвестного, что можно считать своего рода иронией истории. Там же установлен камень в память о погибшем на войне летчике Леониде Хрущеве, старшем брате Сергея.